Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

Oltre 90.000 presenze registrate per un’edizione record, caratterizzata da collaborazioni di spicco. Milano, 21.04.2024 - La Tortona Design Week 2024 si è appena conclusa, confermando il suo ruolo da protagonista tra i circuiti del Fuorisalone meneghino. Seguendo il claim "Walk of Design", l'evento ha offerto un viaggio affascinante caratterizzato dal dialogo tra brand e spazi espositivi, storici e moderni, affermandosi come un appuntamento imperdibile per appassionati e professionisti del settore. NARDI con il suo “Giardino dell’Otium”, Noroo Group con il progetto “Hong Chul Wonderland”, in collaborazione con l’artista spagnolo Okuda San Miguel, e “THE RED EXPERIENCE” di Ploom* in sinergia con il designer francese Ora ïto, sono state le installazioni più visitate e fotografate del percorso. Tre esperienze immersive, la prima nella natura, celebrando il tema della slow life, la seconda nei colori caleidoscopici tipici delle opere di Okuda, la terza nella mente creativa di Ora Ïto che ha proposto un viaggio coinvolgente, tra spazi dall’iconica tonalità rossa. Anche lo spazio condiviso, TDW HUB, quest’anno ospitato all’interno del Magna Pars, in Via Tortona 15, è stato un fulcro di grande interesse, con protagonisti selezionati, quali: Art Affresco, Giovannozzi Marmi, Mushaboom Design, Severin, Swan Italy, Applied Peripherals & Software e Podio Design. Questo contenitore di valore ha offerto ai visitatori un percorso guidato che ha permesso di approfondire la conoscenza di tutti i brand, contribuendo significativamente al record di affluenza. Il tema di quest’anno "Materia Natura" è stato abilmente integrato nei progetti di tutti gli espositori di questo district, cha hanno messo al centro delle loro proposte la connessione tra uomo e ambiente, ricordiamoli tutti: Hundredicrafts, Lechler, Karimoku Furniture, nhow Milano, Stone Island, Solgami, AOKE Europe B.V., Ceramica Dolomite, Decor Lab | Ki6 Editori srl LTD, GARDE Italy, ADF Keio University, Lexus, Studio RNA - Riccardo Nemeth Architecture, Switzerland Global Enterprise, Toyota e Zip Zone Events. La "Walk of Design" ha trionfato grazie alla sinergia tra la storicità delle location e il dinamismo delle installazioni, creando un'atmosfera incantevole che ha attirato oltre 15.000 visitatori al giorno e l’attenzione di oltre 100 testate nazionali e internazionali. "Siamo molto orgogliose che la Tortona Design Week si riconfermi una vetrina unica dove la storia incontra l'innovazione, dando vita a un dialogo creativo che si rinnova ogni anno. Ci teniamo a ringraziare tutti i brand che hanno scelto il nostro circuito per presentare le loro proposte e il pubblico, curiosi e operatori del settore, provenienti da tutte le parti del mondo, che anche per questa Milano Design Week 2024 hanno affollato il Tortona Design District alla ricerca di nuove ispirazioni" affermano Mara Traviganti e Daniela Triulzi, organizzatrici della manifestazione. Con l'eco del successo di questa edizione, la Tortona Design Week si proietta già verso nuove e sorprendenti edizioni future.