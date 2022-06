"Tra Spazio e Tempo”: a Milano ritorna il Fuorisalone con un evento imperdibile

Torna anche quest’anno il Fuorisalone, colonna portante della Design Week milanese, in programma dal 6 al 12 giugno. Come sempre la manifestazione interesserà moltissime location della città meneghina, con un calendario che conta circa 700 eventi. Nata nei primi anni ’80, la kermesse ha tutta Milano come suo palco: gli eventi sono ubicati prevalentemente negli showrooms delle aziende che vi partecipano, sparsi in tutta la città.

Il design come mezzo per la transizione ecologica

Il tema di questa edizione è saldamente legato ai concetti di cambiamento e sviluppo sostenibile: riassunto nel titolo “Tra Spazio e Tempo”, che, come sottolineano gli autori del manifesto di questa edizione, sono “due parole che rappresentano dimensioni interconnesse e interessate dai profondi cambiamenti che caratterizzano il mondo di oggi, cambiamenti necessari per generare innovazione nei processi e nei contenuti. Spazio e tempo esprimono due variabili utili a valutare il nostro impatto sul pianeta e programmare decisioni e azioni concrete per progettare il cambiamento.” Il design visto dunque come mezzo capace di veicolare la transizione verso la sostenibilità ambientale, e che delinea una missione per i designer: aiutarci con le loro visioni a capire la complessità della realtà, disegnando mappe per muoverci nel mondo e comprenderlo.

"Tra Spazio e Tempo" con Cityscoot

In questa lotta al cambiamento climatico e al surriscaldamento globale diventa fondamentale il tema della mobilità sostenibile: ridurre l’impatto ambientale, sociale ed economico del settore dei trasporti, rendendo al tempo stesso gli spostamenti più veloci ed efficaci. Un impegno costante questo per Cityscoot, che già dal 2018 con la sua flotta di 1200 scooter elettrici offre a Milano un servizio di mobilità 100% green. La startup, che organizza ogni mese lezioni di guida gratuite con istruttore, ha organizzato per il Fuorisalone un evento imperdibile: due intere giornate, sabato 11 e domenica 12, dedicate a lezioni di guida e giochi a premi, che avranno come palco il cuore pulsante della manifestazione: via Tortona.

Lezioni di guida gratuite: come partecipare

Prenotare una lezione è facilissimo: per prima cosa è necessario avere un account Cityscoot attivo. Qualora ne foste sprovvisti non c’è problema: potete scaricare l’app qui; registrarsi è facile e veloce. Inserendo il codice MILANO30 in fase di attivazione avrete diritto a partecipare ad una lezione e a 30 minuti gratuiti di corse. Il nostro consiglio è quello di prenotare la vostra partecipazione tramite questo link, in modo da poter scegliere l’orario e il giorno che preferite. Le lezioni saranno tenute dal corpo Motofalchi della Polizia Locale, che vi insegneranno a prendere confidenza col mezzo per poi accompagnarvi nel tracciato di prova. Sotto il loro occhio attento non ci sarà da preoccuparsi. Inoltre le lezioni si possono prenotare anche più di una volta. Non aspettate oltre: attivate il vostro account e prenotate la vostra lezione. Cityscoot vi aspetta al Fuorisalone!