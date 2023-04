Salone del Mobile, c'è il pass giornaliero del treno da tutta la Lombardia

Tariffe speciali per raggiungere in treno il Salone del Mobile presso Rho-Fiera Milano dal 18 al 23 aprile 2023. Il biglietto di andata e ritorno costerà 4,40 euro dalle stazioni di Milano, mentre è stato previsto da Trenord anche un 'day pass' da e per tutta la Lombardia a 13 euro. In treno si potranno raggiungere anche gli eventi della Design Week attraverso le 24 stazioni cittadine del capoluogo. Con il 'day pass' (per gli adulti), i ragazzi fino a 13 anni viaggiano gratis accompagnati dal titolare del biglietto. I biglietti comprati online si devono usare nel giorno indicato al momento dell'acquisto, ma su Trenord.it e sull'applicazione è possibile cambiare il programma. I biglietti cartacei devono essere convalidati e poi hanno validità giornaliera.

La Fiera di Rho è raggiungibile senza cambi da Milano attraverso le corse delle linee S5 (Varese-Milano-Treviglio) e S6 (Novara-Milano-Pioltello), che fermano nelle seguenti stazioni del passante ferroviario: Certosa, Villapizzone, Lancetti, Porta Garibaldi Passante, Repubblica, Porta Venezia, Dateo, Porta Vittoria, Forlanini. Chi viaggia con le linee S1 (Lodi-Milano-Saronno), S2 (Rogoredo-Milano-Mariano Comense) e S13 (Bovisa-Pavia), può raggiungere in treno la Fiera di Rho cambiando in una delle stazioni del passante ferroviario e prendendo la S5 o la S6.

Porta Garibaldi (superficie) è invece collegata direttamente alla Fiera di Rho attraverso la linea suburbana S11 (Chiasso-Como-Milano-Rho) e le linee regionali Milano-Gallarate-Varese-Porto Ceresio, Milano-Gallarate-Arona-Domodossola e Milano-Gallarate-Luino. Milano Centrale è collegata con la Fiera di Rho attraverso la linea Milano-Domodossola. Da Malpensa si può utilizzare il Malpensa Express fino a Porta Garibaldi (superficie) o Milano Centrale e, da lì, una delle linee ferroviarie per Rho Fiera. Da Linate, con la M4 si può raggiungere una stazione del passante (Forlanini o Dateo) e poi Rho Fiera attraverso le S5 e S6.