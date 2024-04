La mappa con tutti gli eventi del Fuorisalone di Milano

Da Brera a Porta Venezia. Da Chinatown - new entry di quest'anno - a Tortona, cuore storico dell'evento. Milano è pronta per essere invasa dal Fuorisalone, il lungo, lunghissimo cartellone di appuntamenti e incontri previsti dal 15 al 21 aprile in concomitanza con il Salone del Mobile.

Per tutta la settimana, infatti, il capoluogo meneghino sarà teatro di centinaia e centinaia di eventi in giro per la città. Stando al sito ufficiale, sono 1067 gli appuntamenti previsti sul territorio, tra cui chiaramente serate di festa e party.

Proprio sul sito ufficiale è presente una mappa con tutte le indicazioni per scegliere quale "distretto" visitare in base agli eventi di ogni sera: in Brera ne sono previsti 284, 65 saranno in Isola, una 40ina in Tortona e cinque in zona Porta Nuova, ma praticamente ogni angolo della città ospiterà una festa, una performance, o un'installazione da ammirare.

Che cosa vedere in Isola durante il Fuorisalone

Tra i numerosi eventi presenti in Isola durante la Design Week, R egione Lombardia ospita nel suo Palazzo una vera e propria cittadella della creatività, con tante proposte espositive, in particolare una suggestiva installazione di design per riflettere sugli effetti del cambiamento climatico e l'importanza della sostenibilità.

Fondazione Tog apre invece le porte del suo Centro per portare nella vetrina milanese più importante dell’anno una riflessione sul design e sulla bellezza come strumenti privilegiati per l’inclusione. Un nuovo modo di intendere e di fare design; un design accessibile a tutti, sostenibile e personalizzato.

In via Edolo, invece, la Casa Probiotica è un'installazione progettata per far sperimentare un’abitazione costruita con materiali ecosostenibili e biocompatibili, arricchita da microrganismi benefici per l’uomo.

Che cosa vedere in Brera durante il Fuorisalone

Sono numerosi gli appuntamenti a cui poter partecipare in Brera, tra cui "Materia Natura: Conversazioni con Portanuova” all’interno dell’area di Portanuova. Per l'occasione sarà possibile vivere un’esperienza diretta con l’opera POV ed entrare in dialogo con il tema, rispondendo a quattro domande pensate per il pubblico del Fuorisalone, continuando così un percorso di confronto e approfondimento iniziato con le conversazioni nel Brera Design Apartment.

Situato all'interno di Casa Brera, lo Spazio di Grand Seiko permetterà invece ai visitatori di vivere un'esperienza avvolgente: in un'area della location, sarà possibile provare lo Shinrin-yoku, una celebre tecnica di meditazione giapponese resa possibile grazie alla riproduzione di una reale foresta; nella seconda area invece, un ambiente contemporaneo e digitale che mira a evocare la "foresta urbana", teatro in cui la materia trova la sua trasformazione grazie all'intervento dell'uomo.

L’installazione "Transitions" presentata da Stark, nella Sala dei Pilastri al Casello Sforzesco, invita a un’esplorazione multisensoriale e interattiva delle transizioni disegnate dalla relazione tra materia e acqua. Di fatto sarà come entrare all’interno di una materia in transizione, grazie ai segni che la presenza o l’assenza di acqua generano con e dentro di essa.