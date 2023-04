Design week, attesi 330mila visitatori. Cresce la spesa pro-capite (e l'indotto)

Più di 800 eventi nei giorni della Design Week animeranno Milano nel mese di aprile del 2023. E la Confcommercio di Milano, Lodi e Monza-Brianza stima un incremento notevole dell'indotto rispetto al 2022, con un aumento dei visitatori stranieri. Secondo i dati diffusi dall'ufficio studi dell'organizzazione del terziario, si parla di un indotto di 223,2 milioni di euro, in aumento rispetto al 37%. Nel 2022 la kermesse si era svolta però nel mese di giugno, per la pandemia covid.

I visitatori attesi saranno quasi 330mila, mentre nel 2022 erano stati 262mila. Gli stranieri toccheranno il 65% del totale, mentre nel 2022 si erano fermati al 56%. L'aumento della 'quota' di stranieri è dovuto soprattutto al ritorno dei visitatori cinesi e all'aumento di visitatori da determinati Paesi, come gli Stati Uniti. La crescita dell'indotto 'premia' la ricettività e la ristorazione, ma anche lo shopping, seppure in misura leggermente inferiore agli altri settori.

Cresce spesa pro-capite

La spesa media pro-capite per dormire, mangiare e fare shopping sarà di 377,9 euro, il 10,1% in più rispetto al 2022 (era a 343,3 euro). Anche in questo caso, e in parallelo alle varie crescite d'indotto, la spesa crescerà maggiormente per la ristorazione (+11,8%) e la ricettività (+10,1%), meno per lo shopping (+5,2%). "Il ritorno del Salone del Mobile nella sua collocazione storica nel mese di aprile rappresenta un importante passo avanti sul 2022 e un avvicinamento ai numeri pre-covid sia in termini di presenze, sia in termini di consumi: un indotto fondamentale per l'economia milanese e per l'attrattività di tutto il territorio a livello internazionale", il commento di Marco Barbieri, segretario generale di Confcommercio.