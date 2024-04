Wine club - speciale Fuorisalone 2024

Il Wine Club by Vinifico Winery è l’evento perfetto per conoscere ed apprezzare i vini attraverso un percorso degustativo di piccole realtà artigianali biologiche e biodinamiche, che fanno della qualità e della sostenibilità il punto di partenza. L’enologa Vicky Ragkousi guiderà la degustazione con brevi nozioni sulle caratteristiche olfattive e visive dei vini, ma anche sulle tecniche di vinificazione, l’importanza del terroir e della geografia per la coltivazione di specifiche tipologie di vitigni, in un ambiente friendly ed inclusivo.

La location è quella di 21 House of Stories in Città Studi, il primo co(z)working di Milano, ultramoderno, con elementi di design. Un punto di ritrovo per creativi e viaggiatori.