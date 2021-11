Salone della Cultura 2021, a Milano torna la fiera del libro

Sabato 20 e domenica 21 novembre ritorna a Milano il Salone della Cultura, nel nuovo spazio di Superstudio Maxi. La manifestazione è organizzata con il patrocinio di Regione Lombardia, Comune di Milano, AIE - Associazione Italiana Editori e ADEI - Associazione degli editori indipendenti.

Una quinta edizione speciale

In questa quinta edizione, posticipata rispetto alla tradizionale data di gennaio, saranno oltre 220 gli espositori che presenteranno circa 400.000 titoli: dall’incunabolo (libro manoscritto prima del 1455) ai libri rari da collezione al libro d’artista e libri degli editori da libreria. Volumi preziosi dal XV al XX come il Varon Milanes (Studio Bibliografico Benacense), opera di Giovanni Capis (1606), esistente in pochissimi esemplari, un dizionario etimologico del lessico milanese, in cui si tende a dimostrare l'origine latina e greca del dialetto meneghino; la Storia genuina del Cenacolo insigne dipinto da Leonardo da Vinci nel refettorio de’ padri domenicani di Santa Maria delle Grazie di Milano pubblicata dal padre maestro Domenico Pino, prima monografia del 1796.

I titoli più curiosi

Tra i titoli più curiosi e alla portata di molti bibliofili: Un Novecento in automobile e bicicletta di Giovanni Biancardi (Il Muro di Tessa, Milano), un catalogo monografico di circa 350 pezzi in totale, che descrive una scelta di volumi, opuscoli e materiali pubblicitari tutti provenienti dalla raccolta privata di un pioniere dell'automobilismo sportivo appassionato collezionista di pubblicazioni sul motociclismo, l’automobilismo e la storia dei mezzi di trasporto a motore; Il Dottor Zivago di Boris L. Pasternak e Ossi di seppia di Eugenio Montale, prime edizioni, entrambi della Libreria Pontremoli di Milano; l’album di 41 fotografie originali al bromuro d'argento scattate il 9 agosto 1925 che documenta la prima Corsa Automobilistica in salita, la Cuneo - Colle della Maddalena, di 68 chilometri e Il primo volo umano (1783) su un pallone aerostatico realizzato in Italia, da Paolo Andreani e i fratelli Carlo e Agostino Gerli (Libreria Pregliasco, Torino).

Un'offerta straordinaria fra tutte le fiere nazionali del libro che, solo nelle precedenti edizioni, ha visto riunirsi nei due giorni di manifestazione oltre 110.000 visitatori, 240 editori, 540 librai e 116 antiquari. Il Salone della Cultura deve la sua unicità alla contemporanea presenza, unico caso in Italia e in Europa, di editori di libri nuovi, librai d’occasione/collezionisti e librai antiquari della ALAI (Associazione Librai Antiquari d’Italia) e della ILAB (International League of Antiquarian Bookseller).

Quest’anno il Salone della Cultura inizia la collaborazione con un’altra grande manifestazione milanese della cultura: Bookcity. Verrà allestita infatti nei due giorni dell’esposizione una sala dalla capienza di 100 posti destinata alle presentazioni di libri e autori.

Le conferenze

A volte ritornano. La seconda vita del libro, è il titolo della conferenza a cura di AIE (Associazione Italiana Editori) che si terrà sabato 20 novembre ore 12 in Sala Manuzio, con Giovanni Peresson (AIE - Associazione Italiana Editori), Edoardo Scioscia (Libraccio), Cristina Mussinelli (AIE - Associazione Italiana Editori).

Accanto al mercato del libro nuovo e del libro antiquario, è cresciuto un mercato parallelo molto interessante dell'usato e dei libri d'occasione, che si sono fatti largo nelle librerie, negli store online, in saloni e fiere. È cresciuto l'interesse del pubblico – non più composto solo da studenti e da universitari – verso la dimensione esplorativa dei «luoghi» in cui cercare questo tipo di prodotti. È cresciuto l'interesse delle librerie, che sempre più di frequente compongono il loro assortimento in un mix di nuovo e usato. È cresciuto l’interesse anche da parte dei lettori milanesi di cui si propone una prima indagine – parte di un progetto di ricerca più ampio sulla «lettura» e «acquisto» a Milano in occasione di Bookcity – condotta sul tema dall'Associazione Italiana Editori a ottobre 2021 che diventerà l'occasione per definire i contorni di questo segmento di mercato e del profilo del suo pubblico.

Il programma comprende anche la presentazione della biografia del fondatore della Croce Rossa Henry Dunant, la croce di un uomo di Corinne Chaponnie?re (Luni Editrice), domenica 21 novembre alle ore 16 in Sala Bodoni, con Francesco Rocca (Presidente Croce Rossa Italiana), Stefano Bruno Galli (Assessore all’Autonomia e Cultura Regione Lombardia), Rosario Maria Gianluca Valastro (Vicepresidente Croce Rossa Italiana), Giuseppe Parlato (Presidente del Comitato scientifico di Croce Rossa Italiana), Raimonda Ottaviani (traduttrice della biografia) e Armando Torno (moderatore).

Le mostre

Dino Buzzati. La famosa invasione degli orsi in Sicilia. Un successo inarrestabile ed è per questo che in occasione dei cinquant’anni dalla scomparsa di Dino Buzzati il Salone della Cultura gli dedica una mostra, intitolata come la sua favola più famosa e amata. Gli appassionati troveranno tutte le prime edizioni delle opere di Buzzati, dal Deserto dei Tartari alle varie edizioni della Invasione degli orsi, al mitico Corriere dei Piccoli dove apparve nel 1945 la prima pubblicazione di questa fiaba. E poi lettere, edizioni straniere e alcuni quadri per testimoniare uno degli artisti più poliedrici del secolo scorso. La mostra è realizzata in collaborazione con l’Associazione Internazionale Dino Buzzati e curata da Marco Perale.

Vinyl Warhol. Nella sua eclettica e vastissima produzione artistica, Andy Warhol ha creato decine di copertine di LP, che considerava straordinari mezzi per veicolare al grande pubblico, lontano dai circuiti delle gallerie, la sua arte. La produzione totale di Warhol di copertine di dischi si articola, secondo il Catalogue raisonné di Paul Maréchal, in 51 cover-LP, delle quali, per alcuni dischi, esistono anche delle varianti. Vinyl Warhol presenta 40 esemplari, realizzati tra il 1949 e il 1987. Tra le copertine esposte al Salone della Cultura, per la prima volta in Italia, ci sono quelle che, per la loro genialità, sono entrate nella storia non solo dei dischi, ma dell’arte e del costume, come la copertina di Sticky fingers dei Rolling Stones (1971), con una vera cerniera lampo per jeans montata sulla cover. E quelle degli album di Miguel Bosé, Made in Spain e Milano-Madrid, entrambi del 1983, e quello di Loredana Berté, con una foto dell’artista in copertina. A cura di Matteo Luteriani.

Fortunato Depero. Il Manoscritto inedito. Verrà esposto il ritrovato Manoscritto di Fortunato Depero. Il manoscritto le cui dimensioni sono 22 x 30 cm, è stato scritto da Depero sul retro di rimanenze di fogli di stampa di un famoso suo libro: 96 tavole a colori per i dopolavoro aziendali.

A questo testo inedito è dedicato un volume – curato dallo storico dell’arte Maurizio Scudiero, grande esperto di Depero e autore di moltissimi volumi dedicati all’artista trentino – intitolato Fortunato Depero. La poetica della mia arte. Il manoscritto inedito, (Luni Editrice), presentato sabato 20 (ore 15 in Sala Bodoni) da Maurizio Scudiero e Giacomo Coronelli della Libreria Antiquaria Pontremoli.

Bruno Munari: 49 satelliti, non uno di più. Bruno Munari, artista poliedrico e designer, inventò all’inizio degli anni 70 per l’editore Bompiani una collana di libri indimenticabile, fonte ancora oggi di stupore: “I satelliti”. Primo titolo: L’uomo come fine di Alberto Moravia. La collana, iniziata nel 1971, terminò nel 1974 con il volume numero 45 (in realtà i libri totali sono 49 perché alcuni usciti in più tomi). 45 titoli per 49 tomi. La collana si esaurisce non certo perché mancassero testi, ma per impossibilità a riprodursi delle copertine stesse: cioè quando nel piatto frontale non ci fu più spazio per nessun nuovo altro satellite nero. Verrà esposta l’intera collana. La curatela dalla mostra è di Mauro Chiabrando.

Ignazio Silone: il mistero delle edizioni originali. Mostra bibliografica a cura di Libreria Antiquaria Pontremoli. Di Ignazio Silone per la prima volta vengono raccolte, minuziosamente descritte e illustrate le edizioni originali, le ristampe, le traduzioni, le edizioni in italiano e le nuove edizioni di Fontamara pubblicate al rientro in Italia. Particolare attenzione è posta al reperimento di esemplari completi di tutte le caratteristiche originali, tra le quali le rarissime sovracoperte che il celebre designer tedesco Max Bill (1980-1994) disegna per Fontamara e Der Fascismus. Delle circa tredici opere pubblicate dal narratore abruzzese ne vengono messe in mostra quaranta edizioni diverse, oltre a qualche copia autografata e a qualche documento manoscritto.

Croce Rossa Italiana. Dalla Grande Guerra e dalla "Spagnola" al Covid-19: lo stesso impegno ieri e oggi. Il Salone della Cultura rende omaggio alla Croce Rossa Italiana, celebrando tanto il suo impegno nel salvare vite umane sui terreni di guerra, in ogni parte del mondo, quanto l’impegno altrettanto fondamentale in tempi di pace, nel contrasto alle epidemie, come fu per la Spagnola a inizio del ’900 e come accade oggi per Covid-19. In mostra verranno esposti cimeli rarissimi e un campo di primo soccorso originale della Grande Guerra completamente montato.

War Rugs, i tappeti delle guerre afghane. Si potranno ammirare 20 pezzi straordinari di diverse dimensioni - dal tappeto da preghiera “portatile” al grande tappeto da salone - provenienti dalle raccolte di Luca Emilio Brancati e Amedeo Vittorio Bedini, collezionisti italiani, tra i più autorevoli a livello internazionale, che hanno percorso negli anni, anche quelli più difficili, l’Afghanistan raccogliendo esemplari unici di questi manufatti che rappresentando, nella loro iconografia, le armi utilizzate nei decenni dai molti invasori di questo paese.