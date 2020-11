Il Salone del Mobile 2021 di Milano ci sarà: data spostata dal 5 al 10 settembre

La sessantesima edizione del Salone del Mobile di Milano, che riunirà per la prima volta tutte le categorie merceologiche, si terrà nel 2021, non come tradizione ad aprile, ma dal 5 al 10 settembre per "garantirne lo svolgimento in tutta sicurezza alla luce del perdurare della crisi sanitaria".

Lo annuncia in una nota l'organizzazione della kermesse.

Il presidente del Salone del Mobile, Claudio Luti spiega: "Poter realizzare il Salone il prossimo anno è priorità assoluta per tutti noi che viviamo di design. Confidiamo che lo slittamento a settembre possa lasciare i giusti tempi per superare la fase ancora acuta della pandemia e rappresentare davvero una ripartenza reale a livello globale. Abbiamo tutti bisogno del Salone a Milano. I clienti e i designer di tutto il mondo, così come la stampa che ci segue a livello internazionale, ci hanno chiesto insistentemente in questi mesi risposte sulla conferma dell’edizione".

"Ci saremo e saremo ancora più belli e motivati come motivate sono le imprese che stanno lavorando per progettare e produrre le migliori proposte possibili. Dopo un così lungo tempo di distanziamento fisico e sociale in ogni ambito vorremmo poter pensare al Salone dell’incontro e del confronto reale, e poter tornare a emozionarci insieme con una città animata di nuovi propositi", conclude.