Salute donna, eventi gratuiti al polo riabilitativo Fanny Finzi Ottolenghi

In occasione della Giornata nazionale della Salute della Donna, che si celebra il 22 aprile, l’ASST Gaetano Pini-CTO ha aderito alla settima edizione dell’(H)Open Week organizzato da Fondazione Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere, con l’obiettivo di promuovere l’informazione, la prevenzione e la cura al femminile. Il calendario prevede eventi gratuiti che si terranno il 20, 21 e 22 aprile, al Polo riabilitativo Fanny Finzi Ottolenghi in via Isocrate, 19 (quartiere Gorla), suddivisi per fascia d’età (pubertà, età fertile e menopausa). In particolare, il filo rosso che collega gli eventi per le donne in età fertile è “Prenditi il tempo per…”. È previsto anche un incontro a cura di Telefono Donna, associazione che da 30 anni si occupa di ascoltare e accogliere le donne vittime di violenza, tenuto dalla fondatrice Stefania Bartoccetti sul tema delle relazioni tossiche. Inoltre sono previste 2 sedute di fisioterapia di gruppo gratuite. Gli appuntamenti stati ideati utilizzando l’approccio One Health.



La partecipazione è gratuita. È necessario essere in possesso del green pass base e prenotare inviando una mail a urp@asst-pini-cto.it



CALENDARIO ATTIVITÀ

DA 8 A 15 ANNI

20 aprile – ore 15

Scoliosi: la prevenzione comincia a scuola e prosegue a casa

Dott. Bernardo Misaggi

Un video informativo a cura degli specialisti della Chirurgia Vertebrale destinato a genitori e insegnanti

Visibile su Facebook e YouTube ASST Gaetano Pini-CTO



DA 20 A 50 ANNI

Prenditi il tempo per…

20 aprile – dalle 17 alle 18

Prenditi il tempo per….liberarti dalle relazioni tossiche

Dott.ssa Stefania Bartocetti, Telefono Donna

Come riconoscere i segnali di una relazione tossica: uno psicologo incontra le donne

Aula Colombo



21 aprile – dalle 15 alle 16

Prenderti il tempo per...mangiare bene

Dott.ssa Michela Barichella

Alimentazione corretta, la Nutrizione Clinica dell'ASST Gaetano Pini-CTO incontra le donne

Aula Colombo



21 aprile – dalle 17 alle 18

Prenderti il tempo per…fare movimento

Dott.ssa Laura Galessi; Dott.ssa Brunella Ieva

ATS Città Metropolitana di Milano incontra le donne: attività e strumenti gratuiti in città per fare movimento

Aula Colombo



22 aprile – dalle 17 alle 18

Prenditi il tempo per…ritrovare il benessere

Dott.ssa Giorgia Castagno

Seduta di gruppo in giardino con un fisioterapista dell’ASST Gaetano Pini-CTO: raggiungi il benessere fisico attraverso il movimento

Spazio AREU, viale Monza 223



DA 50 A 100 ANNI

22 aprile – dalle 13 alle 14

Come mantenere un buono stato di salute dopo la menopausa

Incontro con un geriatra

Aula Colombo



22 aprile – dalle 14 alle 15

Attività fisica adattata (AFA)*

Dott.ssa Laura Bonomo

Seduta di gruppo con fisioterapista dell’ASST Gaetano Pini-CTO

Area Multifunzionale



22 aprile – dalle 15 alle 16

Riabilitazione dopo la frattura di femore

Dott. Luca Parravicini; Dott. Federico Filippini

Incontro con fisiatra e fisioterapista

Aula Colombo



* Esercizi ginnici, non sanitari, svolti in gruppo e appositamente pensati per prevenire una serie di condizioni croniche