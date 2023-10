Salvador Aulestia: genio apotista

Il 2024 sarà il 30° anniversario della scomparsa di Salvador Aulestia, il grande maestro spagnolo, considerato uno dei principali artisti del XX secolo.



Salvador Aulestia tenne a Milano una grande esposizione a Palazzo Reale nel 1980, intitolata “Omaggio a Cataluna”, in cui furono esposte una serie di grandi tele e sculture che, in parte, potremo eccezionalmente ammirare in occasione dell’evento a lui dedicato che si terrà a partire dal mese di ottobre presso Almach Art di Milano.



Una mostra “anteprima” quindi di un 2024 che sarà l’anno durante il quale si terranno numerosi eventi internazionali in ricordo di un uomo geniale.



Grazie alla collaborazione con l’Archivio Salvador Aulestia saranno esposti i suoi capolavori, dipinti e sculture in parte inediti, dando l’opportunità di avvicinarsi al profondo e particolare significato del concetto d’arte che l’artista aveva sviluppato, attraverso l’introduzione del Manifesto dell’arte Apotelesmatica, o Apotista, da lui pubblicato per la prima volta nel 1965.

Genio Apotista quindi, perché non parliamo di un “semplice” artista, ma di una figura complessa e ricca di sfaccettature, che elevò l’arte, la scrittura e la creatività a valore universale.



La mostra presenta una rilettura dell’attività di Salvador Aulestia fatta da Luca Temolo Dall’Igna, curatore e maggior esperto internazionale dell’artista, che conobbe e frequentò per oltre 20 anni e del quale cura l’Archivio, unico responsabile ed autorizzato ad autenticare i lavori del maestro.



L’idea prevede di avvicinare il pubblico al concetto di “Arte Apotista” che rappresenta la distanza più corta tra idea ed espressione; è un’arte eterna per essenza o l’essenza eterna dell’arte ed ha per assioma il seguente messaggio teorico: “Margherita contempla il mare, il sole e un vecchio che contempla il mare e il sole; ma il mare, il sole e il vecchio, senza Margherita non hanno realtà”.

Opere come “La nascita di Evinrude e le due Lilith”, le sculture “Teraphim” e il mobili scultura, ci faranno entrare in un mondo dove magia, alchimia ed energia cosmica saranno percepibili anche fisicamente.



Durante la mostra verrà proposta la presentazione del catalogo con testi di Luciano Bolzoni e Luca Temolo Dall’Igna.