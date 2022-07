Sando Park Festival 2022, a San Donato la musica è protagonista del weekend

Dal 20 al 31 luglio a San Donao torna Sando Park Festival, rassegna musicale dedicata alle arti performative e alle esibizioni dal vivo.

Tra progetti di sonorizzazione dal vivo, gruppi emergenti e cinema d’animazione, Sand Park è l'occasione giusta per trascorrere un fine settimana all'insegna del divertimento.

Il programma del weekend

Di seguito il programma del fine settimana:

- Venerdì 29 luglio, "Grace in sand", con Rino Villano alla chitarra, Enrico Castello al basso e Davide Bini alla batteria.

Trio formato nel 2011 con all’attivo due dischi di matrice roots-rock. Il repertorio spazia da ballad song, sonorita’ old time e influenze blues, di brani originali e cover reinterpretate.

- Sabato 30 luglio, Naima Faraò Quartet, concerto di Nu Soul, Jazz e Funk

Formazione che si muove tra nu soul, jazz e funk proponendo brani di Erykah Badu, José James, Fatima, Ibeyi e molti altri grandi artisti della scena black contemporanea. Un live carico di intensità emotiva caratterizzato da ricerca timbrica, sperimentazione e improvvisazione.

- Domenica 31 luglio, "La trappola per tope", un concerto di Acoustic Punk (e tanto imbarazzo)

Il rock della bocciofila, il duo che da diciotto anni gira la brianza mischiando canzoni e alcool in un vortice di imbarazzo e ironia. I Pink Floyd del dopolavoro, i Deep Purple della balera, a metà strada tra un karaoke e il cabaret: due voci, una chitarra, un sax e tante, tante birre per cantare a squarciagola qualunque hit tra gli anni 60 e oggi in versione acoustic punk.

Informazioni utili

L'ingrsso al festival è gratuito.