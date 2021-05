SAN MAURIZIO IN MUSICA

Una rinascita fra tradizione e innovazione

12 maggio – 6 giugno



In questi mesi abbiamo cercato di tenere viva la musica con concerti in streaming, video e “pillole” musicali: oggi siamo lieti ed emozionati nell’annunciare la nostra programmazione di concerti dal vivo, con il festival SAN MAURIZIO IN MUSICA, che avrà come nucleo la stupenda Chiesa S. Maurizio al Monastero Maggiore in Corso Magenta a Milano, coinvolgendo poi altri luoghi, per una rassegna che prevederà anche concerti decentrati nell’hinterland milanese, 13 appuntamenti per ritornare a vivere le emozioni che solo la musica dal vivo può regalarci. Questo doloroso periodo che ha causato lutti e sofferenze ci ha anche privato, limitando in maniera drastica la nostra vita sociale, di quell’irrinunciabile conforto che ci danno le espressioni artistiche, appiattendo il nostro tessuto emotivo che vive della fruizione diretta delle opere d’arte. Il linguaggio universale della musica potrà dunque tornare, speriamo senza più interruzioni, a “massaggiare” la nostra anima e crediamo che, come avviene sempre quando siamo privati di qualcosa a cui teniamo, torneremo ad emozionarci insieme ancor di più. La suggestione dei luoghi scelti per questa “ripartenza” della musica sarà un valore aggiunto, unitamente alla particolarità dei repertori presentati dai prestigiosi solisti che formano il cartellone. Un ringraziamento va a tutti i sostenitori che hanno reso possibile questa iniziativa, su tutti la Fondazione di Comunità Milano che ha creduto nel nostro progetto, ai partner e ai collaboratori.

I primi 8 concerti si terranno dal 12 maggio al 6 giugno in tre sedi: Chiesa di San Maurizio al Monastero Maggiore, Chiesa di Santa Maria alla Consolazione e Teatro Filodrammatici.

Biglietto 17 euro + 1 euro prevendita

Abbonamento a 6 concerti 96 euro + 3 euro prevendita



PROGRAMMA

Mercoledì 12 maggio ore 20 Chiesa S. Maria della Consolazione al Castello

SANG EUN KIM, soprano

GIUSEPPE NOVA, flauto

ELENA PIVA, arpa

SULLE ALI DELLA MUSICA

Musiche di Corelli, Bach, Haendel, Bizet, Verdi



PRENOTAZIONI: biglietteria@amduomo.it