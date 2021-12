San Silvestro Black & Blues, al Teatro Carcano un Capodanno speciale

Al Teatro Carcano di Milano per Fine Anno arrivano i Black Blues Brothers, cinque straordinari acrobati con l’Africa nel sangue e i Blues Brothers nel cuore, il cui show acrobatico ha entusiasmato oltre 300.000 spettatori, superando le 700 date in 300 città in tutto il mondo. Il passaggio al nuovo anno sarà scandito dalle loro vulcaniche evoluzioni con l’indimenticabile colonna sonora del leggendario film di John Landis.

In un elegante locale stile Cotton Club, seguendo le bizze di una capricciosa radio d’epoca che trasmette musica rhythm’n’blues, il barman e gli inservienti si trasformano in equilibristi, sbandieratori, saltatori e acrobati col fuoco. Ogni oggetto di scena diventa uno strumento per acrobazie mozzafiato per confezionare uno spettacolo dinamico, adatto a un pubblico di ogni età e di ogni nazione: un evento da non perdere, un vero e proprio capolavoro dello spettacolo dal vivo!

L'edizione spcielae di "Veronica"

Prima di tuffarsi nella vitalità contagiosa dei Black Blues Brothers, il pubblico potrà assistere, alle ore 21.30, a un’edizione speciale di Veronica, intrigante rievocazione della più che bicentenaria storia del Teatro Carcano. Tra aneddoti e curiosità sarà possibile viaggiare nel tempo grazie ad una irriverente e spiritosa padrona di casa, Veronica (impersonata dall’attrice Marika Pensa), un nome che riporta naturalmente alla celebre canzone in cui Enzo Jannacci la evocava citando “al Carcano, in pè”.

Alle ore 22.30 avrà inizio lo show dei Black Blues Brothers, al termine del quale i protagonisti dei due spettacoli e gli spettatori saluteranno il 2022 con il tradizionale brindisi di mezzanotte con spumante e panettone.

The Black Blues Brothers

Tra circo contemporaneo e commedia musicale, lo show ha conquistato teatri e le kermesse di tutto il mondo. Al Festival di Edimburgo, la rassegna teatrale più importante al mondo, è stato accolto da numerosi sold out, standing ovation ad ogni replica e recensioni a cinque stelle. In Australia, la stampa lo ha eletto miglior show di teatro acrobatico del Festival Fringe di Adelaide.

L’energia dei Black Blues Brothers è stata applaudita anche da fan d’eccezione, tra i quali Papa Francesco, che si è personalmente congratulato con loro durante il Giubileo dello Spettacolo Popolare, il Principe Alberto di Monaco e il Principe Carlo. A gennaio 2022 si esibiranno al Festival del Circo di Monte Carlo, la più importante vetrina del circo mondiale.

L'enorme riscontro planetario è valso agli acrobati l’invito a celebri programmi TV quali Le plus grand cabaret du monde, considerata il top per queste forme artistiche, e "Tú Sí Que Vales" Italia, che li ha visti arrivare in finale lasciando a bocca aperta pubblico e giuria.