La sanità in Lombardia: incontro a Vanzago

**La Cooperativa A. Sandro Pertini di Vanzago invita la cittadinanza a un confronto sulla sanità pubblica**



Vanzago (MI), 2/2/2024 – La Cooperativa A. Sandro Pertini di Vanzago è lieta di annunciare un incontro di approfondimento e dibattito sul futuro della sanità pubblica, che si terrà domenica 18 febbraio alle ore 10:30. L'evento avrà luogo presso la Cooperativa A. Sandro Pertini, situata in Via Umberto I, 24, a Vanzago.



I temi principali che verranno affrontati includono:



1. **Centro Unico di Prenotazione (CUP):** la Regione si impegna ad istituire entro il 30/06/2024 un sistema di prenotazione unificato, che coordinerà le agende di tutte le strutture sanitarie, pubbliche e private, per la fissazione di visite ed esami nel territorio di residenza del cittadino.



2. **Abbattimento delle liste d'attesa:** verranno esplorate strategie per ridurre i tempi d'attesa attraverso il controllo e la gestione dei fondi destinati a tale scopo, nonché l'interruzione dell'attività intramoenia nelle strutture che non rispettano i tempi di attesa prescritti.



3. **Medici a gettone:** sarà discussa l'abolizione della figura del medico a gettone in favore di contratti a tempo indeterminato, puntando a una maggiore stabilità e riconoscimento del personale sanitario.



4. **Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA):** si discuterà la revisione del sistema residenziale per garantire una risposta adeguata ai bisogni assistenziali degli anziani e l'adozione di un sistema di rette sostenibile, con una copertura dei costi sanitari a carico della Regione Lombardia.



5. **Servizi Territoriali:** l'obiettivo sarà potenziare i servizi territoriali, migliorandone quantità e qualità, con un focus particolare su consultori pubblici, salute della donna, salute mentale, medicina del lavoro e servizi di prevenzione.



L'incontro vedrà la partecipazione dei giovani della FGS del PSI e dei membri del comitato "La Lombardia SiCura", che condivideranno spunti e proposte per un'effettiva riforma del sistema sanitario pubblico.



L'evento è aperto a tutti i cittadini interessati a contribuire al dibattito sulla sanità pubblica e sulle politiche sanitarie nella regione Lombardia.



Vi aspettiamo numerosi per discutere insieme il futuro della nostra sanità pubblica e per contribuire attivamente alla costruzione di un sistema sanitario più efficiente e accessibile.