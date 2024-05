Santa Cesarea, splendore e disperazione

In occasione della mostra MOLTO SUGO, personale della street artist salentina La Pupazza a cura di Daniela Del Moro, si terrá giovedì 30 maggio, dalle ore 18.00 presso lo Spazio Culturale SC3 in via Scutari 3 a Milano, la proiezione speciale dell’ultimo lavoro documentaristico di Alfredo De Giuseppe, che ancora una volta graffia la realtà per mostrare un Salento più vero, o almeno meno patinato del solito.



In 40 minuti, tra immagini sorprendenti e importanti interviste storiche, il regista ci trascina dentro un paradigma perfetto, quello di Santa Cesarea Terme. In questa cittadina, di per sé bellissima e dotata di medicali acque sulfuree, si intuiscono al meglio le dinamiche del mancato sviluppo di tante aree della provincia, con tanti spunti socio-economici, ma in definitiva anche poetici.



Un video, frutto di un’idea indipendente del lavoro storico/cinematografico, che rimane sospeso nel tempo dove c’è la storia, la didattica, le mancate programmazioni, le politiche privatistiche, le opere inutili, le divisioni campanilistiche che fin dall’Unità d’Italia appesantiscono il vivere quotidiano del nostro Sud.



Una produzione: Supergulli Media, in collaborazione con Salento Cinema e LAAD Associazione

Scritto e diretto da Alfredo De Giuseppe

Direttore fotografia: Manuel Lopez

Montaggio: Studio LYnx

Voce narrante: Donato Chiarello



Ricerche foto storiche: Antonio Chiarello