Sara Gariboldi su valorizzazione e comunicazione dei beni culturali a "la diretta aggiornata"

L'approfondimento in materia archeologica in programma nella Diretta Aggiornata di Giovedì 28 Ottobre sarà curato da Sara Gariboldi che in collegamento da Milano aprirà la rubrica attraverso una riflessione sul ruolo che riveste l'ambito della scoperta nel panorama culturale nazionale. L'ospite interverrà alle 19, invitata su Instagram da Piero Garibaldi, sulla valorizzazione dei beni culturali affrontando l'argomento tra Europa, Italia, e vicino Oriente entrando nel merito della comunicazione per esprimersi su canali e format che documentano il messaggio del ritrovamento.

