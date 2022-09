Gli spettacoli gratuiti della Scala in giro per Milano

La Scala fuori dalla Scala. Torna l'appuntamento con "La Scala in città" la kermesse che porta gli spettacoli in giro per Milano, lontano dal teatro meneghino. Si parte il 27 settembre, fino al 1 ottobre, e i 22 eventi si svolgeranno in 18 sedi diffuse in tutti i quartieri, da Bovisa a Barona, da Rubattino a Baggio, oltre naturalmente al Teatro alla Scala, che chiude la rassegna con quattro concerti e una serata di balletto.

I programmi concertistici spaziano dal Settecento al Novecento e percorrono la tradizione cameristica italiana ed europea fino a toccare le esperienze Jazz d’oltreoceano. Il corpo di ballo presenta in quattro sedi diverse un mix di coreografie classiche e contemporanee. Gli spettacoli - qui il calendario completo - sono tutti a ingresso gratuito, bisognerà soltanto prenotare il proprio posto.

"A volte il primo passo per entrare alla Scala è difficile e quindi noi vogliamo uscire", ha spiegato il sovrintendente Dominique Meyer. Un modo quindi per trovare "nuovi spettatori e forse, ispirando i bambini a studiare musica o danza, anche nuovi protagonisti". Due anni fa era stata la Filarmonica - nella prima estate di pandemia - ad organizzare concerti per piccoli ensemble in alcuni luoghi all'aperto. L'anno scorso è arrivata la prima edizione di La Scala in città, che quest'anno è ancora più ricca.