Scalda l’ambulatorio con la tua solidarietà

E’ online su Produzioni dal Basso, prima piattaforma italiana di crowdfunding e social innovation, la campagna di raccolta fondi lanciata dall’Ambulatorio Medico Popolare di Milano per garantire l’efficienza dello spazio e portare avanti le attività che in poco tempo ha già raggiunto oltre il 50% dell’obiettivo economico complessivo, fissato a 4.300 euro. L’Ambulatorio Medico Popolare di Milano è un punto di riferimento dal 1994 per le persone che non hanno accesso a visite di medicina di base; in quasi trent’anni, lo spazio, tramite i servizi offerti, ha rappresentato un’alternativa concreta alla privatizzazione della sanità, portando avanti la battaglia per il diritto universale alla salute. L’ambulatorio è riuscito a rimanere aperto anche durante la pandemia, assicurando cure mediche a un numero sempre crescente di persone. Le restrizioni dovute al Covid, tuttavia, hanno bloccato le consuete forme di autofinanziamento dello spazio, dai mercatini alle cene solidali. E’ diventato quindi molto difficile raccogliere i 4.000 euro annui per far fronte alle spese dell’ambulatorio, dalle bollette ai materiali come mascherine, detersivi e disinfettanti, fino ai costi per l’igienizzazione degli ambienti. Prima del prossimo autunno, inoltre, dovrebbe essere sostituita la vecchia caldaia con un modello nuovo e più efficiente; da qui, l’idea di lanciare una campagna di raccolta fondi, alla quale si può contribuire con una donazione libera: ogni aiuto, grande o piccolo che sia, può fare la differenza, permettendo all’Ambulatorio Medico Popolare di continuare a erogare servizi di eccellenza a tutti, inclusi coloro che hanno meno possibilità. Per maggiori informazioni e per sostenere il progetto: https://www.produzionidalbasso.com/project/scalda-l-ambulatorio-con-la-tua-solidarieta/