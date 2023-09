Scalo Farini: international street food milano

Il gustosissimo format “International Street Food” sbarca per la prima volta a Milano insieme a due grandi collaboratori: Tipico Eventi e Arte del Vino. Un evento dedicato al miglior cibo nazionale e internazionale, abbinato all’intrattenimento per eccellenza: la musica! Un viaggio gastronomico e musicale di quattro giornate per tutti gli amanti del buon cibo e dello stare insieme!



L'evento si terrà a Milano Scalo Farini, più precisamente in Via Valtellina 5.

La manifestazione sarà giovedì 28 settembre e venerdì 29 settembre dalle 18.00 all'01.00, sabato 30 settembre e domenica 1 ottobre dalle 12.00 al'01.00



Nei giorni e negli orari indicati troverete, sempre presente, il miglior cibo nazionale e internazionale, con piatti dolci e salati per accontentare tutti i palati, una selezione di ottime birre e cocktail e una comoda area tavoli.



Oltre all'ottimo cibo vi aspetta anche tanto divertimento, con quattro grandi serate!

• Giovedì 28 settembre concerto di musica live con 80 VOGLIA DI 90 & 2000

• Venerdì 29 settembre super serata con LO ZOO DI 105 by Radio 105

• Sabato 30 settembre grande serata I LOVE FORMENTERA DANCE PARTY by Radio 105

• Domenica 1 ottobre serata DJ SET & SAX

Tutti gli intrattenimenti inizieranno alle ore 21.30





Vi aspettiamo!