SCARDA

IL 9 GIUGNO

IN CONCERTO A MILANO

C/O CIRCOLO MAGNOLIA



CON IL TOUR DI PRESENTAZIONE

DEL NUOV DISCO



"BOMBONIERE”



CHE USCIRA'

VENERDì 4 GIUGNO



Apertura Cancelli: ore 19:00 Inizio Concerto ore 21:00

Ingresso: 15.00 euro











Esce venerdì 4 giugno, pubblicato da Bianca Dischi/Artist First, “Bomboniere”(https://scarda.lnk.to/Bomboniere_Pre), il nuovo disco di Scarda che torna con un nuovo lavoro, il suo terzo album in studio. Il disco è stato registrato presso L'isola Studio di Milano ed è stato prodotto da Gianmarco Manilardi che ha collaborato con Riccardo Di Paola per gli arrangiamenti.



Dopo la pubblicazione di “Ti ricorderai” (https://scarda.lnk.to/TiRicorderai), il brano uscito a fine 2020 che ha anticipato il nuovo disco, Scarda ha terminato le registrazioni del nuovo album, un lavoro che contiene 10 canzoni, un'opera che parla prevalentemente d'amore, estraendone il dettaglio, la poesia.



Dopo la pubblicazione di “Ti ricorderai” , il brano uscito a fine 2020 che ha anticipato il nuovo lavoro, Scarda ha pubblicato "Niente" , una ballata rabbiosa che aumenta la sua intensità in modo graduale, che raggiunge il suo climax quando arriva al centro, il cuore della canzone, un'esplosione che genera una scia luminosa, una coda di cometa da percorrere fino alla fine.



La poesia è proprio l'obiettivo del disco, che è fortemente pop ma con una chiara inclinazione cantautorale, intesa come forte empatia, semplice e diretta, che fa entrare il ritornello forte e chiaro quando arriva il momento.



Scarda tornerà finalmente dal vivo con un nuovo tour estivo che partirà l'1 giugno con una data zero all' Arena Puccini di Bologna -w/Bianco e proseguirà il 9 giugno al Circolo Magnolia di Milano e il 24 luglio al Reality Bites Festival di Massarella (FI). Il tour è organizzato da Locusta e a breve verranno annunciate altre date del calendario in continuo aggiornamento.

