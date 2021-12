RE-COLLECTED presenta



SCARTI QUOTIDIANI di Lucia Dibi

mostra pittorica sulla città tra arte, icone religiose e riciclo



vernissage giovedì 2 dicembre 2021 dalle 18 alle 21

Via dell'Aprica 16 - Milano



la mostra rimarrà aperta al pubblico fino al 29 gennaio 2022



Lucia Dibi si è laureata all’Accademia di belle Arti di Brera in pittura con specializzazione in nuove tecnologie per l’arte.

Il soggetto della sua ricerca è la città e la sua quotidiana banalità. L'artista fissa questi frammenti di storia urbana in file digitali che poi riduce, semplificandoli, a poche linee per poi reinterpretarli pittoricamente inserendoli, in uno spazio/cornice riciclato dal suo uso di scarto quotidiano. A volte inserisce anche icone religiose, che da lungo tempo l'accompagnano nel suo lavoro di illustratrice, ma in questo caso sottolineano una sospensione nel loro modo di abitare lo spazio urbano; sono decontestualizzate e anche i colori assumono differenti frequenze ridefinendo nuove visioni e nuove relazioni.



Per informazioni: 344.1380821