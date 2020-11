Scatti d'atleta: la lunga corsa delle donne verso il traguardo dell'uguaglianza nello sport

Scatti d’Atleta

22 novembre ore 18.00/19.00

Non è possibile abbattere ogni tipo di discriminazione se non si dà la possibilità di essere presenti, di essere visibili, di essere ascoltati nella corsa verso i propri diritti.



Con Scatti d’Atleta, evento online, ripercorriamo la lunga corsa delle donne verso il traguardo dell’uguaglianza nello sport, non solo da un punto di vista sportivo, ma anche da quello teatrale. Un’occasione di riflessione, soprattutto in vista della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne (25 novembre).



Iniziativa inserita nel palinsesto I talenti delle donne.



SCATTI D'ATLETA - I TALENTI DELLE DONNE

Tre “Scatti d’Atleta” per ricordare che nessun traguardo è possibile se non si dà a tutti la possibilità di slancio dopo il “VIA”:



da Alice Milliat, promotrice dei primi Giochi Olimpici Femminili nel 1922, a Věra Čásvlaská, ginnasta esclusa dal mondo sportivo per aver manifestato il suo dissenso nei confronti del governo sovietico, fino a Saamiya Yusuf Omar, atleta annegata nel Mar Mediterraneo tentando la fuga in Occidente.



SCATTI D'ATLETA: PROGRAMMA

Introdurrà l’evento Claudia Giordani, atleta e giornalista, dirigente sportiva e delegata CONI. A seguito del suo intervento, Paola Bigatto, regista e insegnante teatrale, presenterà il nuovo genere teatrale Edudrama e i tre nuovi progetti drammaturgici finalizzati alla creazione di tre spettacoli teatrali che parlerano di donne e sport.



I tre progetti teatrali saranno scritti e messi in scena da tre giovani drammaturghe: Sara Dho, Lisa Capaccioli, Chiara Tessiore. Per l’occasione, le tre drammaturghe presenteranno brevemente la storia delle tre atlete ponendo l’attenzione non solo sul loro talento sportivo, ma su quello umano.



COSA RACCONTANO QUESTI SCATTI D'ATLETA?

Sono storie di donne, atlete professioniste che hanno conquistato un posto nella storia dello sport. Persone caparbie, che hanno imposto il loro pensiero prendendo una posizione impopolare, consapevoli di mettere a rischio la propria professione. Ma sono anche mamme, figlie, sorelle che hanno deciso di smettere di seguire le regole di un gioco scorretto.



COME PARTECIPARE

La partecipazione è libera: basterà collegarsi al Canale YouTube del Centro Asteria all’orario indicato. L’evento sarà trasmesso in Diretta