Dal 9 settembre fino al 9 ottobre è aperta la IV edizione del Concorso fotografico 2021 “Scatto al contatto”siamo tutti personaggi di una storia. La Nostra! Concorso a premi gratuito aperto a tutti i fotoamatori Tra i prestigiosi premi, un mini tour fotografico a Milano con il fotografo Andrea Cherchi e il suo libro “Semplicemente Milano” autografato. La fotografia come mezzo per raccontare la nostra storia “Scatto al contatto” è la nuova realease del Concorso Fotografico di Porta Romana giunto, alla sua quarta edizione, iniziativa all’interno del progetto MIND THE GAP: GIOVANI AL CENTRO sostenuto e finanziato da Regione Lombardia settore eventi Dg famiglia, Solidarietà Sociale, disabilità e pari opportunità e dal Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali, che vede come capofila l’Associazione Aiutiamoli ODV in partnership con le Associazioni Diversamente ODV, Veronica Sacchi ODV, Handicap su la testa! Amici della Mente ODV. Da sempre impegnate nella Salute mentale e per promuovere l’integrazione tra le persone con disagio psichico e la cittadinanza. Il concorso fotografico organizzato con la collaborazione di Libere Associazioni (Raggio Crocetta, Amici della Guastalla, Comitato CO4, Area Porta Romana, Portami per Mano, Fondazione Aiutiamoli onlus) si rivolge in particolare ai giovani in quanto principali vittime della pandemia, che è stata devastante non solo per il corpo ma anche con la mente. L’impegno di queste Associazioni nel quartiere (e non solo) è teso alla costruzione ed alla crescita delle relazioni fra abitanti senza distinzioni di sesso, età o collocazione sociale, nel tentativo di fluidificare i rapporti personali e collettivi ed in definitiva far “uscire” la gente dalle case. E questo anche in rapporto al tema centrale della solidarietà e della sofferenza. La collaborazione di Libere Associazioni con Aiutiamoli ODV ha un senso profondo ed i progetti tendono non solo all’uscita dall’isolamento ma anche a percorsi di formazione e di inclusione sociale, tra i quali giardinaggio e fotografia. Non è necessario essere fotografi professionali o artisti di prim’ordine per partecipare, l’importante è provare a far trasparire uno stato d’animo autentico. La fotografia è uno dei mezzi disponibili ed abbiamo verificato, nelle precedenti edizioni, vinte da un adolescente, che è possibile. Premiazione 23 ottobre presso i giardini Bazlen Foa’ Spazio InQuercia C.so di P.ta Romana 116/B Mostra fotografica delle opere selezionate il 5/6 novembre presso la Galleria Expowall Via Curtatone 4 Fra i giurati, il fotografo Sauro Sorana, fotografo e videomaker Andrea Sartori, la critica d’arte Pamela Campaner, persone capaci di cogliere sguardi originali sulla nostra metropoli. Qui di seguito le indicazioni per l’iscrizione: le fotografie, corredate dalla scheda di iscrizione + Informativa compilata, dovranno essere spedite tramite mail a: mindthegap@aiutiamoli.it Si ringrazia la pittrice Giuliana Maldini per aver realizzato l’immagine della nostra locandina. Trovate il post pubblicato su Instagram e Facebook ai seguenti link: https://www.instagram.com/p/CTfEGKxqjdw/ https://www.facebook.com/656156858155124/posts/1289483851489085/