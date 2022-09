Il 30 settembre a Palazzo Reale si terrà l'incontro "Schermi. Editori e biblioteche per bambini e ragazzi" in cui si approfondirà la collaborazione tra case editrici, biblioteche, scuole ed altre istituzioni per il comune scopo di promuovere la lettura, sia cartacea che digitale, fra i giovani ed i giovanissimi.

In particolare verrà analizzato come la comunicazione digitale ed il prestito digitale possano contribuire a favorire la scoperta del piacere della lettura.



IL PROGRAMMA DELLA GIORNATA



9.30 – 10.00: Welcome Coffee

10.00 – 10.05: Saluto introduttivo (Stefano Parise, Direttore del Sistema Bibliotecario del Comune di Milano)

10.05 – 10.25: Il digitale per ragazzi a scuola ed in biblioteca. Alcuni dati MLOL (Paola Pala, MLOL)

10.25 – 10.50: Le vendite eBook nel settore ragazzi (Francesca Noia, Responsabile relazioni con gli editori di Edigita)

10.50 – 11.15: Come evolvono gli stili di fruizione digitale dei ragazzi (Roberta Franceschetti, co-fondatrice Mamamò)

11.15 – 11.45: Teen Chat, lo spazio libero 12+ del Sistema Bibliotecario di Milano: condividere la lettura con strumenti digitali (Cristina Davenia, Giulia Maffina e Chiara Vitale – Sistema Bibliotecario del Comune di Milano)

11.45- 12.00: Break

12.00 – 12.30: Progetti educativi a scuola ed in biblioteca (Paola Zannoner, scrittrice e formatrice ne discute con Giuseppe Bartorilla, Responsabile della Biblioteca dei Ragazzi di Rozzano (MI))

12.30- 13.00: Le potenzialità dell’audio per i ragazzi (Renata Gorgani, editrice de Il Castoro, ne discute con DeboraMapelli, Bibliotecaria del Sistema CUBI)



Per maggiori informazioni su programma e iscrizioni: https://blog.mlol.it/