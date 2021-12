Lo schiaccianoci: il balletto natalizio torna all'Arcimboldi

Torna uno degli appuntamenti imperdibili del periodo natalizio a Milano. Lo Schiaccianoci va in scena al Teatro Arcimboldi sabato 11 e domenica 12 dicembre.

"E? magico e incanta il pubblico da sempre lo Schiaccianoci, uno dei balletti di repertorio più amati e nella versione del Balletto di Milano si ritrova quanto ci si aspetta - scrivono dal Teatro -. Non mancano l'albero di Natale che cresce sul palcoscenico, i topi e i soldatini, le tanto attese danzatrici in punta e luccicanti tutù e lo schiaccianoci che si trasforma in un elegantissimo principe".

In un crescendo di stupefacente entusiasmo si e? condotti in quell'onirico mondo fatto di fiocchi di neve e fiori danzanti, gioia e festosità che culmina nell'esplosione di colori e virtuosismi del 'divertissement' e del 'grand pas deux' finali. Elegante e bellissima la mise en sce?ne in stile anni '20 dai toni pastello di Marco Pesta, vivace e brillante la coreografia di Federico Veratti, splendida l'interpretazione dei danzatori dell’ensemble milanese che si contraddistinguono per l'alto livello tecnico e la straordinaria versatilità artistica.

Nel ruolo di Clara si alternano Giordana Roberto e Marta Orsi accanto al favoloso Principe di Federico Mella e all'eccentrico Drosselmeyer del sempre superlativo Alessandro Orlando. Il divertissement del secondo atto vede impegnati Arianna Capodicasa e Alessandro Torrielli nella danza araba, Giusy Villarà e Germano Trovato nella spagnola, Marta Orsi e Federico Micello nella russa, Giulia Cella e Mattia Imperatore nella cinese, Annarita Maestri, Gioia Pierini e Alberto Viggiano nella pastorale.