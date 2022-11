"Lo Schiaccianoci" arriva a Milano. Offerte e sconti da cogliere al volo

Anche quest'anno si rinnova l’appuntamento con gli allievi dell’Accademia Ucraina di Balletto per tornare a sognare e a festeggiare l’atmosfera natalizia con il balletto classico per eccellenza: Lo Schiaccianoci.

Dopo il successo di Coppelia e La Bella Addormentata, AUB torna il 3 e 4 dicembre con lo spettacolo iconico per eccellenza, quello che è di tradizione per tutte le feste di dicembre.

Un grande ritorno

"Lo Schiaccianoci" sarà di nuovo protagonista sul palco del Teatro Arcimboldi con gli allievi dell’Accademia Ucraina di Balletto che lo riproporranno nella versione più tradizionale secondo la tecnica e i principi con i quali vengono formati gli studenti dell’ormai conosciuta accademia meneghina.

Come da tradizione, insieme agli allievi, ci saranno grandi nomi della danza mondiale.

Un viaggio nella bellezza della danza e nelle sue variazioni stilistiche.

