Sclerosi Multipla: a Milano l'evento che mette in dialogo giovani pazienti e esperti

Liberi di essere sé stessi anche con una diagnosi di Sclerosi Multipla oggi è possibile. Questo il messaggio per le oltre 22mila persone che, solo in Lombardia, convivono con una diagnosi di SM. Il 7 novembre arriva a Milano un incontro dedicato ai giovani dai 20 ai 40 anni con diagnosi di Sclerosi Multipla, medici e rappresentanti di AISM - Associazione Italiana Sclerosi Multipla. Un evento che ha lo scopo di sensibilizzare su questa malattia, uno spazio di dialogo aperto con diversi medici esperti di Sclerosi Multipla sulle prospettive di cura e il futuro delle persone che ne sono affette.

L'evento Willchair Table

L'evento, dal titolo "Willchair Table", farà tappa in città: pazienti e medici saranno seduti intorno ad un tavolo per parlare di un futuro libero dai limiti della Sclerosi Multipla. L'iniziativa, che si terrà presso la Fondazione Catella in via Gaetano De Catillia 8, avrà tra i protagonisti Willchair, la sedia di design, ispirata alle storie dei giovani con Sclerosi Multipla e ai tanti progressi della medicina, creata a partire da una sedia a rotelle e ideata dal designer Derek Castiglioni e da un gruppo di giovani con SM. È un simbolo dei passi avanti fatti dalla ricerca: oggi è possibile vivere una vita libera dai limiti della SM, lasciarsi la paura alle spalle e guardare al futuro con fiducia e determinazione.

L'evento è gratuito e aperto ai giovani con Sclerosi Multipla e ai loro caregiver, per partecipare basta iscriversi al seguente link, ed è organizzato in collaborazione con la sede locale di AISM - Associazione Italiana Sclerosi Multipla. L’iniziativa è promossa da Novartis, azienda impegnata a re-immaginare la gestione della Sclerosi Multipla sviluppando soluzioni terapeutiche efficaci e facilitando il dialogo medico-paziente per dare risposte concrete ai dubbi e alle domande ancora oggi insoddisfatte.

La Sclerosi Multipla, alcuni dati

La Sclerosi Multipla è una malattia complessa, caratterizzata da un comportamento anomalo del proprio sistema immunitario che attacca i tessuti e le cellule del sistema nervoso centrale. Il danno provocato può interrompere o alterare la trasmissione delle informazioni tra il cervello e il corpo producendo la comparsa di sintomi vari in base alla parte del sistema nervoso che ha subito lesioni. È una malattia cronica, il cui decorso è imprevedibile.

La Sclerosi Multipla è una patologia progressiva, che solo in Lombardia, colpisce circa 22.3500 persone (AISM- Associazione Italiana Sclerosi Multipla APS/ETS, Barometro della Sclerosi Multipla e patologie correlate 2023), specialmente tra i 20 e i 40 anni, nella quale l’infiammazione e il danno a carico del sistema nervoso centrale si verificano sin dalle prime fasi della malattia. Ogni anno nella regione si contano 600 nuove diagnosi di giovani che devono riorganizzare la propria quotidianità intorno a una malattia che ha un forte impatto sulla vita quotidiana a causa di una sintomatologia molto ampia.

Durante gli ultimi anni, il panorama di trattamento della SM si è evoluto grazie all’introduzione di DMT sempre più efficaci che, grazie anche ad un intervento precoce, possono rappresentare un’opportunità per ritardare il danno al Sistema Nervoso Centrale e la progressione della disabilità. Oggi, l’approccio terapeutico tende a personalizzare la terapia, concentrandosi sulle esigenze delle persone e rispondere ai loro bisogni.

Gli obiettivi di The Willchair Table

Durante l’incontro, il confronto con i pazienti mirerà a comunicare che vivere con la SM è possibile. Proprio per questo, si affronteranno i principali ambiti sui cui questa condizione può impattare: disabilità invisibile e lavoro, sport, sessualità, gravidanza, genitorialità e molto altro. Il dialogo tra esperti e pazienti metterà in luce le difficoltà ma anche le opportunità di essere sé stessi e vivere la propria vita liberamente con la SM.

Approfondimento sulla Sclerosi Multipla

La Sclerosi Multipla riguarda circa 2,8 milioni di persone nel mondo. Chiunque può sviluppare la Sclerosi Multipla, anche se le donne risultano maggiormente colpite, con un rapporto di 2 a 1 rispetto agli uomini. La diagnosi di Sclerosi Multipla avviene prevalentemente tra i 20 e i 40 anni, ma può presentarsi anche nei bambini e negli anziani. Pur non essendo una malattia ereditaria, fattori genetici o ambientali possono rendere alcune persone più predisposte di altre, ma sulle possibili cause che provocano l’insorgere della sclerosi multipla si sta ancora indagando.

I suoi sintomi sono estremamente variabili da persona a persona, e nella stessa persona possono cambiare nel tempo sia in durata sia in intensità. Quelli più frequenti sono i disturbi della vista, la fatica, difficoltà di equilibrio e deambulazione, deficit di forza, formicolii, problemi di sensibilità, disturbi vescicali, alterazione dell’umore, difficoltà di concentrazione. Dopo una fase di ricaduta, alcuni sintomi della Sclerosi Multipla possono scomparire completamente permettendo di recuperare tutte le funzioni. In altri casi è, invece, possibile che rimanga qualche disturbo e che il sintomo diventi permanente.

Più forme di Sclerosi Multipla, con diverso percorso clinico

La Sclerosi Multipla può presentarsi con fasi acute (ricadute) in cui si manifestano nuovi sintomi o peggiorano quelli già esistenti, seguite da periodi di totale remissione e recupero. In questo caso, il più frequente, si parla di Sclerosi Multipla recidivante-remittente. Può anche manifestarsi senza ricadute evidenti ma con un graduale peggioramento di sintomi nel tempo. In questo caso viene definita Sclerosi Multipla primariamente progressiva. Nel tempo la forma recidivante-remittente può modificare il suo andamento, diminuendo il recupero dei sintomi tra una ricaduta e l’altra ed evolvendo verso una lenta progressione dei sintomi legati alla Sclerosi Multipla.

Innovazione terapeutica, personalizzazione delle cure e approccio multidisciplinare permettono oggi di mantenere sotto controllo la progressione della SM, ridurre la disabilità e condurre una vita non dissimile da chi non ha una diagnosi: di tutto ciò se ne parlerà durante Willchair Table con un nutrito panel di clinici del territorio lombardo e rappresentanti di AISM Associazione Italiana Sclerosi Multipla.

Vivere con la Sclerosi Multipla

La Sclerosi Multipla è una patologia imprevedibile e complessa che incide sul benessere fisico ed emotivo della persona. A gravare sulla sua quotidianità non concorrono solo i sintomi ma anche i riflessi che questi hanno sulla vita scolastica, professionale e di relazione, con un impatto anche nella sfera più intima come la sessualità e la genitorialità. La strategia terapeutica efficace deve pertanto essere olistica e multidisciplinare e prevedere sia l’assunzione continuativa di trattamenti farmacologici, che un approccio personalizzato di riabilitazione e coinvolgere quindi diversi operatori sanitari (fisiatra, neurologo, fisioterapista, terapista occupazionale, logopedista, infermiere, psicologo, assistente sociale, urologo, sessuologo, neuropsicologo, oculista). Un’attenzione particolare va posta anche alla sfera emotiva e al proprio benessere psicologico: spesso nel periodo che segue la diagnosi e durante momenti difficili come una ricaduta o un peggioramento occorre far fronte anche a reazioni e sentimenti forti, come rabbia, ansia, senso di smarrimento, paura per il futuro, rifiuto e chiusura. Queste emozioni molto intense coinvolgono non solo chi riceve la diagnosi ma anche la famiglia, i partner, gli amici che possono aver bisogno di informazione e sostegno. Coltivare i propri interessi personali, la sfera emotiva, avere uno stile di vita sano e svolgere attività fisica, acquisire consapevolezza e conoscenze aiutano a migliorare la propria qualità di vita.

In questo percorso il ruolo del paziente diventa quindi centrale: solo grazie ad un dialogo aperto e costruttivo, libero da tabù, tra medico e paziente, il neurologo potrà definire l’approccio più idoneo e personalizzato sulla base delle sue esigenze, cliniche e non.

La SM non rappresenta necessariamente un ostacolo per i progetti personali, la propria professione lavorativa, la vita affettiva, la genitorialità, le proprie passioni, i viaggi, lo studio. È importante contare sul supporto di figure professionali esperte, sulla propria rete di affetti per poter far fronte alle possibili sfide e riadattamenti. Per partecipare all'evento clicca qui.