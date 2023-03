Gli spettacoli più belli al Teatro Arcimboldi e come avere i biglietti scontati

Divertimento e fantasia sono gli ingredienti degli spettacoli della nuova stagione al Teatro Arcimboldi. Tra commedie ed eventi per bambini, scopri qui di seguito tutti gli appuntamenti in programma e le offerte dedicate per i lettori di MilanoToday.

Geronimo Stilton

Domenica 12 e domenica 19 marzo arriva Geronimo Stilton, Nel regno della fantasia.

Lo spettacolo

Dopo una dura giornata di lavoro all’Eco del Roditore, Geronimo Stilton finalmente torna a casa. Ma un fortissimo temporale fa saltare la corrente… Geronimo sale in soffitta per prendere un candelabro, ma appena entra inciampa in un vecchio baule, sbatte il muso per terra e sviene.

Al suo risveglio vede un carillon decorato dentro il quale trova una pergamena scritta in una lingua misteriosa. Dal carillon esce una luce fortissima e Geronimo si trova davanti a una scalinata di polvere di stelle che porta ad una porticina d’oro. Dopo averla aperta, Geronimo si ritrova in un luogo incantato: è il Regno della Fantasia!

Per Geronimo inizia così un viaggio attraverso regni fantastici. Riuscirà a salvare Floridiana e a riportare la pace nel Regno della Fantasia? Un’avventura affascinante, un viaggio indimenticabile in mondi dove i sogni e la fantasia sono il tema principale. un’esperienza indimenticabile per tutti, grandi e piccini da 0 a 99 anni!

Condizioni

I posti, nel settore selezionato, vengono assegnati dalla biglietteria del Teatro.

Se acquisti più di un biglietto i posti vengono assicurati come affiancati.

Il Voucher è valido per la data e l’orario acquistato.

Miraculous: Ladybug the Musical Show

Sabato 25 marzo e domenica 26 marzo è invece la volta di Miraculous: Ladybug the Musical Show.

Impossibile non conoscerla: è la serie animata più popolare del momento, adorata da migliaia e migliaia di bambini in tutto il mondo.

Miraculous racconta le avventure della timida Marinette, una ragazza parigina che può segretamente trasformarsi nella supereroina Ladybug, coraggiosa e sicura di sé. Ciò che Marinette non sa è che il ragazzo per cui ha una cotta, il compagno di classe Adrien, si trasforma nell’eroe Chat Noir, a sua volta innamorato di Ladybug!

Senza conoscere le rispettive identità segrete, i due combattono insieme ai loro alleati per sconfiggere il cattivo Papillon, che è intenzionato a rubare i loro poteri per poterli utilizzare per i suoi scopi malvagi.

Lo show, sviluppato da un team spagnolo, vanta la collaborazione eccezionale di Jeremy Zag, uno dei principali autori della serie francese dal successo mondiale. Zag ha creato la sceneggiatura ed un copione originale per questo spettacolo; una produzione che consentirà al pubblico di vedere Lady Bug come mai prima, fuori dalla tv.

Condizioni