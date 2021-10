Stagione teatrale a Milano, le offerte da cogliere al volo

A Milano i teatri ripartono dopo la pandemia, a capienza piena, con una stagione ricca di spettacoli da non perdere.

La stagione teatrale del Ciro Menotti

Al Teatro Ciro Menotti, la nuova stagione 2021-2022 promette un calendario variegato e adatto a tutti i gusti: dalle Opere complete di William Shakespeare in 90 minuti - una parodia di tutte le opere del grande artista eseguita in forma comicamente abbreviata da tre attori - a Metti, una sera a teatro, storia di due coppie che vivono appieno il testo di Shakespeare come Amleto vive la comparsa del fantasma del padre: confusi, attoniti, senza capire.

Senza dimenticare le Cronache del bambino anatra, spettacolo dedicato alla dislessia e diretto da Gigi Dall’Aglio.

Il programma e le offerte del Teatro Martinitt

Anche il Teatro Martinitt offre una stagione teatrale ricca di spettacoli da non perdere: come Partenza in Salita di Gianni Clemente, che vede sul palco il grande Corrado Tedeschi con una partner speciale, sua figlia Camilla.

Girgio Montanini, invece, porta in scena il suo spettacolo Undiceximo, una Stand-up Comedy che racconta la consapevolezza di un cambiamento a livello universale nato nel contesto di un evento epocale, la pandemia di Covid 19.

Si prosegue con lo spettacolo The Eleazaro Experience di Eleazaro Rossi, una Stand-up Comedy che ripercorre con entusiasmo le fasi di vita dell'attore.

Infine, lo spettacolo Luci (e ombre) della Ribalta, composto da brevi scene che giocano sul meta-teatro, sul paradosso e l'assurdo, porta in scena le fragilità, le stranezze e le bizze dei suoi personaggi, mettendo in discussione il mondo del teatro.