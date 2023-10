Scopri i laboratori di cucina etnica e circolare di Co-Cooking

Co-Cooking LAB Impresa Sociale crea ed organizza divertenti corsi

di cucina etnica e circolare adatti a tutti.



Utilizziamo eccedenze alimentari come ingredienti di ricette dal mondo,

insegnate da cuochi non professionisti con background migratorio (i Co-Cookers), in condizione di fragilità socio-economica, ma ricchi di competenze culinarie informali.



Co-Cooking Lab è il primo format di Cooking class in Italia che unisce i temi di inclusione sociale (cuochi non professionisti o aspiranti tali che beneficiano di opportunità di empowerment, capacity building e lavoro) ed economia circolare (utilizzo surplus alimentare).



La mission di Co-Cooking LAB Impresa Sociale è sensibilizzare privati ed organizzazioni



facendo riflettere mentre ci si diverte ai fornelli!