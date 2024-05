Scopri in sup i Navigli di Milano

Rigenerati e rilassati restando in città. ?? ?‍?? Prova uno sport piacevole e rilassante come il SUP sui Navigli scoprendoli da un punto di vista diverso, anzi unico!

Toccherai con mano che si può stare bene e praticare uno sport d'acqua anche se abiti a Milano. Fidati di me! Lascia andare i pregiudizi! ?



Domenica 5 maggio preparati per vivere una mattina di armonia e del benessere.

Gli istruttori ti insegneranno la tecnica di pagaiata e poi ti guideranno ?‍? in un tour dalla Darsena al Naviglio Grande.

Sempre in SUP degusterai una rilassante tisana ? e proverai l'emozione di meditare sospeso sull'acqua. ?‍???‍??



PROGRAMMA

?Inizio ore 9.30 - Conclusione ore 12.30

?Ritrovo Associazione Nazionale Marinai D'Italia ??

(Viale Gorizia, 9 Milano)

?Lezione di SUP e pratiche di respirazione

?Tour dei Navigli in SUP dalla Darsena al Naviglio Grande

?Degustazione tisana e meditazione in SUP

?Rientro a riva. Al termine dell'esperienza ci sarà la possibilità di stare ancora insieme, di divertirsi e parlarsi.



?Tutta l'attrezzatura è fornita (basta un abbigliamento sportivo comodo)



?A disposizione spogliatoio e spazio custodito per lasciare borse e zaini



?Hai paura di cadere in acqua? Tranquilla, andare in SUP sui Navigli è facile, l'acqua è calma e le tavole da SUP che userai sono più stabili di quel che pensi. Abbi fiducia in te (e in noi)!



?Ti stai chiedendo se l'acqua dei Navigli è pulita? Assolutamente sì! L'Arpa Lombardia lo conferma con analisi periodiche.



?Iscrizione: comprende tutta l'attrezzatura ( SUP, pagaia e giubbotto di salvataggio ), la lezione, foto e video dell'esperienza. Possono partecipare anche i bambini se accompagnati (10 euro).





Il tour si svolgerà solo in condizioni meteorologiche favorevoli e in caso di maltempo sarà rimandata??