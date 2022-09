Al via la campagna di screening dermatologici gratuiti: 'Segnali sulla pelle'

Prende il via venerdì 23 settembre da Milano la campagna di sensibilizzazione e di screening 'Segnali sulla pelle', con giornate dedicate alla prevenzione delle lesioni precancerose.

Previste visite gratuite su prenotazione in 23 centri dermatologici in tutta Italia, con specialisti a disposizione dei pazienti che soffrono di cheratosi attinica, una forma molto iniziale di carcinoma squamocellulare, che si manifesta dopo i 40 anni e in Italia colpisce circa 400mila persone.

Si tratta di una delle lesioni cutanee più frequenti in Italia: si stima che almeno il 30% degli over 70 anni presenti almeno una cheratosi attinica. Promossa dalla Società Italiana di Dermatologia medica, chirurgica, estetica e delle Malattie Sessualmente Trasmesse (SIDeMaST) e sostenuta da Pierre Fabre Pharma, la campanga promuovere la diagnosi precoce.

Le visite sono esclusivamente su prenotazione, e fino ad esaurimento dei posti, al numero 02 82900619 dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 15. Dopo Milano la campagna farà tappa il 24 settembre ad Ancona, Avezzano (AQ), Bologna, Brescia, Catania, Firenze, Napoli, Padova, Pisa, Reggio Emilia, Roma, Torino, Trieste; il primo ottobre di nuovo a Milano; il 4 ottobre a Roma; l'8 ottobre a Bari e Perugia; il 15 ottobre a Messina; il 20 ottobre a Siena.