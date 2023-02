Se potessi mangiare un’idea avrei fatto la mia rivoluzione - Giorgio Gaber. si può...

Terzo appuntamento del ciclo Giorgio Gaber. Si può... Vent'anni (senza) con il signor G, dedicato alla politica.

La politica una grande passione, come la realtà. Gaber continuamente annuncia il primato della vita sulla politica, perché essa sia vivere la propria responsabilità. Un primato che si fa strada in anni controversi e violenti, cercando che una idea sia vera e viva come quello che si può mangiare... Fausto Bertinotti, legato da una grande amicizia e un dialogo con Gaber darà vita al tema personale e collettivo insieme al giornalista Brambilla, grande appassionato di Gaber e osservatore della società dagli anni '70 fino ad oggi.