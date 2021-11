Second Hand Luxury Market: i migliori brand della moda selezionati per acquistare capi e accessori senza tempo

Da Mercoledì 10 novembre 2021 fino a domenica 14 novembre 2021, Moscova District Market in collaborazione con MyClosetMilano, leader a Milano delle vendite second hand di marchi selezionati, realizzano un evento di shopping dedicato alla moda di capi senza tempo.

Abbigliamento uomo e donna, accessori, borse e scarpe delle firme più prestigiose vengono proposti in un contesto contemporaneo offrendo così la possibilità di cercare e scoprire capi introvabili. In un'epoca dove la sostenibilità è diventata necessaria, ridare una seconda opportunità a capi di grande pregio è sempre più valorizzante, per chi cede e per chi acquista, per continuare a dare levatura a ciò che è stato frutto di grande impegno stilistico e sartoriale. Se la moda passa il contenuto resta.

Gran parte dei capi presenti sono stati sezionati da MyClosetMilano attingendo dai guardaroba dei clienti di Moscova District Market, i quali hanno aperto i loro armadi offrendo a capi pregiati, ma non più utilizzati, una seconda vita. Per rendere ancora più esclusivo l'evento di shopping il corner di Fujiko&Margot, un'idea di “upcycling lab” che nasce dall’amore per il second hand e dal desiderio di farne qualcosa di più: di (redi)vivo. Fujiko&Margot - aka Federica & Federica, in un corner dedicato daranno vita al “remake-reuse” giocando con i capi, scomponendoli e ridandogli una forma nuova.

Accedere all'evento è molto semplice, basta prenotarsi attraverso il sito internet del Moscova District Market

