La seconda opportunità: parlano i ragazzi

Stanchezza, incertezza, preoccupazione, fatica nell’applicarsi e nel 28 % dei casi questi stati d’animo si sono tradotti in abbandono scolastico. È quanto emerge da un’indagine promossa da Save the Children e realizzata da Ipsos.



Per Pepita, cooperativa sociale con esperienza ventennale nel settore educativo, l’ennesima prova di quel silenzio che dall’inizio della pandemia ha avvolto il mondo dei ragazzi e la scuola.



Nasce da questo contesto l’idea di dedicare un’iniziativa all’universo educativo: La seconda opportunità – Il coraggio di Educare, Educare al coraggio. Un doppio appuntamento programmato in videoconferenza mercoledì 27 e giovedì 28 gennaio dalle ore 14.30 alle ore 16.30.



L’evento organizzato da Pepita, con il Patrocinio del Consiglio della Regione Lombardia, mira ad alimentare una riflessione partecipata sul cambiamento del contesto educativo e della percezione che ne hanno i minori e i loro adulti di riferimento.



Come sarà la scuola del futuro? Come saranno ripensati gli spazi? Come evolveranno le modalità di una didattica mista tra buone pratiche e bisogno di sperimentare per riavvicinare i ragazzi e supportarli, non solo nello studio?



In questo periodo di assenze prolungate e di sessioni a distanza, la scuola ha dovuto adattarsi a un cambiamento improvviso per proseguire i programmi scolastici, ma si è completamente perso il patrimonio umano fatto di sguardi, gesti, risate. Quella ricchezza che rende la scuola in presenza la comunità in cui i nostri giovani fanno esperienza della vita e imparano le regole.



Quali regole? Quali sono ancora valide e quali vanno riformulate? A questo ha pensato la cooperativa sociale unendo attorno a un tavolo virtuale istituzioni, insegnanti, famiglie e influencer, ma anche ragazzi. È anche dalla loro voce che Pepita raccoglierà esperienze, spunti e suggerimenti da inserire in un “Manifesto della Nuova Educazione” da distribuire alle agenzie educative sul territorio lombardo.



La prima giornata è rivolta al mondo della scuola e degli oratori, con i rappresentanti delle Istituzioni coinvolte nella crescita dei giovani, mentre la seconda prevede un dibattito tra personaggi pubblici e i ragazzi stessi.



Il programma

Mercoledì 27 gennaio 2021, ore 14.30 – 16.30 – Canali Pepita Facebook e YouTube.



Apertura dei lavori

Ivano Zoppi, Presidente di Pepita e modera la platea per la redazione del Manifesto della Nuova Educazione



Saluti istituzionali

• S.E. Msg Mario Delpini, Arcivescovo di Milano

• Giovanni Vespoli – Direzione generale per lo studente – MIUR

• Fabrizio Sala – Assessore per l’Istruzione – Regione Lombardia

• Gabriele Rabaiotti – Assessore Politiche Sociali e Abitative Comune di Milano

• Michele Petrocelli – Staff del Direttore dell’Ufficio Scolastico per la Lombardia

Interventi:

• Marco Bernardi, psicoterapeuta e ricercatore

Dall’emergenza sanitaria alla sfida sociale: gli scenari, i luoghi e il coraggio di educare durante e dopo la pandemia, il “bagaglio” dei teenager del 2020 verso nuove “normalità”.

• Don Stefano Guidi Direttore FOM – Fondazione Oratori Milanesi

Educare oggi: l’oratorio si fa territorio.

• Erika Cavallaro, docente

Tra i banchi di scuola: recuperare i rapporti, superare la paura.



Giovedì 28 gennaio 2021, ore 14.30/16.30 – Canali Pepita Facebook e YouTube



Roberto Lipari in Congiunti connessi: una finestra sul mondo ai tempi dei lockdown.

Artista amato dal pubblico televisivo e dalla Rete per la sua capacità di mettere la comicità a servizio di messaggi sociali, affronterà il delicato tema degli affetti e distanziamento sociale.



Dibattito

Marianna Aprile, brillante protagonista del giornalismo italiano di qualità, Roberto Lipari e Giulia di Codogno, influencer famosa per avere raccontato il lockdown dall’avamposto della pandemia italiana, animano il dibattito tra genitori, studenti, gruppi di adolescenti sui temi dell’educazione di oggi.



Presentazione cortometraggio

Andrea Ballabio, coordinatore dei servizi educativi di Pepita, e Davide Carafoli, regista accompagnano alla visione di “La seconda opportunità”: una campagna di sensibilizzazione.



Chiusura

Ivano Zoppi, presidente di Pepita, chiude i lavori e presenta il Manifesto nato dalla due giorni.

Insieme verso un nuovo patto educativo



La partecipazione è gratuita e si consiglia l’iscrizione gratuita tramite la piattaforma Eventbrite: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-la-seconda-opportunita-il-coraggio-di-educare-educare-al-coraggio-136929264115?utm-medium=discovery&utm-campaign=social&utm-content=attendeeshare&aff=escb&utm-source=cp&utm-term=listing