Seconda tappa di “Crescendo in musica”: Laverdi dedica una favola musicale a mozart e a… sua nonna!

Anche in questa Stagione l’Orchestra Sinfonica di Milano Giuseppe Verdi offre al pubblico infantile la magica rassegna Crescendo in Musica, con la certezza di quanto sia importante stare sempre vicini ai più piccoli, e a quanto sia prezioso educarli fin dalla tenera età all’ascolto della musica.



L’Orchestra Sinfonica di Milano Giuseppe Verdi propone anche quest’anno una serie di concerti-spettacolo in cui la grande musica viene proposta in una forma adatta ai più piccoli e declinata in una forma interattiva di spettacolo. Secondo appuntamento di questa rassegna tripartita è La Nonna di Mozart, il 27 novembre alle ore 16 all’Auditorium di Milano: una favola musicale di Andrea Taddei, Saul Beretta?e?Massimiliano Fratter. Musiche di W. A. Mozart, N. Marenco e A. Ferrari trascritte e arrangiate da?N. Marenco e A. Ferrari, con le orchestrazioni degli allievi della masterclass del M°Gabriele Bazzi Berneri presso il Civico Istituto Musicale di Pioltello. Con Mariangela Martino e Valerio Bongiorno.



Ecco la favola in poche righe: Signor De Mozartini, Amadeus, Trazom, Crysostomo, Punkititi, Gnagflow o Wolfgang come lo chiama lei, ha otto anni e una nonna insopportabile, che lo disgusta raccontandogli come andrà a finire se continuerà a pensare alla musica invece di mettere la testa a posto e scegliersi un buon mestiere: l’idraulico, il falegname, l’impiegato delle poste austriache… La nonna odia la musica e dice sempre che i bambini che da piccoli vogliono fare i musicisti finiranno da grandi a fare l’elemosina ai margini delle strade o incatenati su navi da crociera. Così un bel giorno, ecco balenare una meravigliosa e musicale idea nella testa del piccolo genio: preparare una nuova sinfonia, un pezzo che anche sua nonna possa dire “caspita che bella!” E che diventerà famoso come La Nonna di Mozart, ricca di suoni talmente magici e potenti da essere capaci di trasformare anche la sua tremenda nonnina…



Biglietti

Intero: 15 €. Over 60 e Convenzioni: 13 €; Under 30 e Sostenitori: 10 €; Under 14: 8 €;



Recapiti: T. 02 83389.401, e-mail: biglietteria@laverdi.org