Segni del tempo - mostra personale di simona della bella

MOSTRA PERSONALE



“SEGNI DEL TEMPO”

SIMONA DELLA BELLA



27 aprile – 7 maggio 2023

Arte contemporanea

Presso Arcadia Art Gallery – Ripa di Porta Ticinese 61 - Milano



Arcadia Art Gallery, è lieta di inaugurare la mostra personale di Simona Della Bella, giovedì 27 aprile alle ore 18.30.

Sculture-gioiello uniche ed esclusive create con ingranaggi e sezioni di orologi antichi. È questa la caratteristica che rende IngranArt, brand creato dall'artista milanese Simona Della Bella, riconoscibile al primo sguardo.

“Mi piace che in ogni mio – pezzo - il tempo passato torni a parlarci” , afferma Simona Della Bella, la cui ultima collezione sarà in esposizione dal 27 aprile al 7 maggio 2023.



Da atleta della Nazionale Italiana di nuoto sincronizzato, dove il tempo è scandito dalla musica e detta disciplina e interpretazione, passando per gli studi filosofici su Proust e i grandi pensatori esistenzialisti, Simona Della Bella ha messo a punto una cifra artistica personale impattante e riconoscibile.

Ha partecipato a numerose mostre d'arte nazionali ed internazionali, con sculture, quadri e gioielli sempre ispirate alla ricerca del tempo.



Destrutturare e ricomporre il tempo per restituirlo ad una nuova bellezza fatta di forme e suadenti e ricche di riferimenti all'Art Decò, è lo scopo della sua ricerca formale.

Ormai conosciuta come la “Signora del Tempo”, Simona Della Bella ha realizzato nel 2018 una scultura permanente per il Comune di Morgex (AO) riutilizzando le antiche lancette dell'orologio ottocentesco del campanile; molte sue opere sono esposte in alcune prestigiose gallerie d'arte italiane e straniere.



La mostra rappresenta un percorso emozionale tra i gioielli unici dal design contemporaneo e sculture ispirate al tempo by IngranArt. In occasione dell'esposizione verrà svelata un'opera unica, una scultura realizzata a quattro mani con l'artista designer del gioiello d'autore Fabio Lissi, definito “il sarto del gioiello".

Verranno presentati anche due quadri con gioiello nati dalla collaborazione con il pittore Massimiliano Sciuccati, riconosciuto esponente dell’espressionismo pop-contemporaneo. Ambedue le collaborazioni fanno parte di un percorso di ricerca volto alla celebrazione del tempo femminile, la cui bellezza si rigenera, evolve e si trasforma nel tempo.

INAUGURAZIONE: giovedì 27 aprile: 18.30

ORARI MOSTRA:

martedì e mercoledì: 15.00 – 19.30

giovedì e venerdì: 15.00 – 22.00

sabato e domenica: 10.00 – 19.00

lunedì 1 maggio: chiuso

Mattina: su appuntamento



ARCADIA ART GALLERY

Ripa di Porta Ticinese, 61 Milano

Tel. 02 8375787 - Cell. 392 3423847 -



www.arcadiartgallery.com