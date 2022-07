I segreti dei Visconti - Visita guidata serale del mistero - Castello di Trezzo

Tra misteri e leggende della famiglia Visconti. Storie di omicidi e intrighi del passato.

Visita animata da attori in veste medioevale di sera con il castello illuminato da candele luci .

Un'esperienza magica e con note di brivido al castello.

Una visita guidata in notturna attraverso mura, storia e leggende che hanno reso il nostro castello protagonista lungo i secoli!

Nei punti salienti della visita farete strani incontri, e le vostre guide verranno interrotte dalle presenze del Castello che racconteranno cosa successe tra le mura nel 1385, come se gli antichi fantasmi diventassero i protagonisti della storia.

La visita comprende :

-passeggiata al buio tra le mura e il grande giardino del Castello;

-museo con mostra fotografica multimediale sui ritrovamenti del gigante Longobardo e ricostruzione del Castello Visconteo;

-Salita sulla Torre con visita panoramica: una vista mozzafiato anche di notte di tutta la Regione.



Il tutto dura circa 90 minuti.



PRENOTAZIONE obbligatoria : la richiesta per l’evento è molto alta e i posti sono limitati.

acquistando biglietti, sono disponibili SOLO online in fondo a questa pagina. in caso di problemi con l'acquisto online sarà possibile ricevere i biglietti a casa



DATE E ORARI

DIPONIBILI POSTI

Dalle 20 alle 22, partenze giri di visita ogni 30 minuti, durata 90 minuti.

9 luglio, 27 agosto, 10 30 settembre, 21 22 29 30 31 ottobre





Tariffe

Intero 12 € (sopra i 12 anni)



Gratuito 0 – 5 anni?