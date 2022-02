Seminario reiki primo livello a milano

Il corso è tenuto da Gianluigi Costa Presidente e Responsabile Didattico dell’Associazione Italiana Reiki, autore del libro: “Reiki tradizionale giapponese” la via della medicina spirituale ed energetica – edizioni LSWR – EDRA

Tutti nella vita ricerchiamo una sola cosa la “Felicità”, però, molto spesso la cerchiamo nel posto e nelle cose sbagliate, Reiki è uno degli strumenti che ci sono stati donati per raggiungere l’Hanshin Ritsumei o Assoluta Pace Interiore (felicità).



Vuoi cambiare la tua Vita?



Non servono requisiti o capacità particolari, ma solo il sincero desiderio di essere felici!!!



Di seguito quello che imparerai nei corsi reiki primo livello:



Reiki Ryoho cos’è – Le origini del Reiki e la storia – Shoden ?? (primo livello) – I Cinque Principi – Caratteristiche del Reiki – Utilizzi del Reiki – Come tenere le mani – L’autotrattamento (Ten-no Kata) – Il Trattamento di Usui per tutte le Malattie (Taikyoku Kata) – Shudan Reiki (maratona Reiki) – Shuchu Reiki (trattamento di gruppo) – Reiki Mawashi (cerchio Reiki) – Jaki Kili Joka (purificazione oggetti) – metodi per elevare la tua energia, Meditazione Gassho e Meditazione Anapanasati



Associazione Italiana Reiki



Nel corso reiki primo livello, le persone ricevono quattro iniziazioni energetiche (Reiju) che hanno lo scopo da ripulire e aprire maggiormente i canali energetici principali che attraversano il nostro copro. In questo modo vengono messi in condizione di ricevere Reiki dalla fonte originaria (luce, Amore, spirito Universale, Dio) e trasmetterlo attraverso le mani. Le iniziazioni durano alcuni minuti, e si fanno singolarmente ad ogni partecipante, la cosa che tengo a sottolineare che sono dei momenti Sacri. Infatti quello che avviene durante l’iniziazione è ogni volta un piccolo miracolo. Con questo non voglio creare aspettative particolari, ma semplicemente testimoniare che dopo le attivazioni le mani di tutti i partecipanti diventano dei fantastici strumenti di Luce



Alla fine del seminario riceverai un manuale operativo e un attestato riconosciuto dall’Associazione Italiana Reiki