Semplici prodigi. Opere di Claudio Onorato

Il prossimo mercoledì 29 maggio, presso ON HOUSE MILANO, sarà inaugurata la mostra dell’artista Claudio Onorato dal titolo “Semplici prodigi”.

Edgardo Franzosini (Scrittore) e Alessandro Traldi (Architetto) introdurranno la serata e l’opera di Claudio Onorato.



Come un illusionista del secolo passato Claudio Onorato trasforma comuni fogli di cartoncino nero in ricchi e intricati ritagli che attraversati dall’aria e dalla luce rivelano l’ammaliante e tragica bellezza del mondo.



Grazie ad un uso sapiente dell’immagine, l’artista reinterpreta in modo ironico e divertente le poetiche del nostro tempo e ci porta in viaggio in un universo extratemporale, in una dimensione in cui passato e futuro sembrano quasi coincidere, in cui il reale si fonde col fantastico.



Arte, design e tecnologia si intrecciano, e danno vita ad un luogo esperienziale dove è piacevole lasciarsi trasportare. La carta diventa ferro, il ferro carta. Smaterializzazione e rimaterializzazione, come nella magia di un processo alchemico.



Protagonisti della mostra antologica: Ritagli informali-astratti, Città sommerse, Sedimentazioni, Ragnatele, Lightsbox, la serie Butterflies, My Flowers, gli Alberi della vita e una Acciuga gigante.



___________________________________



ON HOUSE MILANO

Via Passione, 8. Milano

https://www.onhousemilano.com



Inaugurazione

mercoledì 29 maggio 18.00 – 21.00



Orari di apertura

Fino al 12 luglio

Lunedì/venerdì

10-18

Su appuntamento



Per informazioni

ON HOUSE MILANO

Tel. 39.02.76006360

art@onhousemilano.com



Gallery



Foto di Armando Moneta