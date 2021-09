Sense of beauty - Agnès Spaak

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

Una quindicina di immagini conducono il visitatore lungo un percorso dedicato al concetto stesso di bellezza, attraverso lo sguardo intrigante di Agnès Spaak. "Sense of beauty" presenta ritratti femminili filtrati attraverso il ricordo di stati d'animo e sensazioni intimamente vissute dall’autrice, fermati e salvati dall’oblio. Attimi preziosi che si sommano alla ricercata bellezza femminile, per dar vita ad una proposta che trascende la realtà, scivolando in una dimensione metafisica. Ogni immagine è come un fiore che si schiude alla sensibilità dell’osservatore, catturandolo e coinvolgendolo sul piano delle emozioni.