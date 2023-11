Sensiinmovimento: degustazione di vino

Introduzione alla degustazione, le prime regole base, degustazione di 4 vini di qualità, stuzzichini, spazio alle domande.



Guidati da Maurizio Pandolfi, youtuber di sensi in movimento, il piu grande canale YouTube sul vino in Italia.



L'incontro durerà approssimativamente 2h30.



Oltre alla degustazione sono incluse per tutti i partecipanti:

• 1 dispensa

• 1 tovaglietta personalizzata

-------------------------

Costo partecipazione 30 euro



Tessera annuale Exalge obbligatoria: 10 euro da saldare in contanti o Satispay



Pre tesseramento obbligatorio (solo per nuovi soci) via www.exalge.com/tesseramenti



Registrazione all’evento necessaria