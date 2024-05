Sentient horizons 2024: pax aesthetica

Prende il via SENTIENT HORIZONS 2024, la nuova edizione del ciclo di incontri organizzato da Istituto Marangoni Milano • The School of Design con il patrocinio di ASI - Agenzia Spaziale Italiana e dell'Istituto Italiano di Tecnologia.

Punto di riferimento nella formazione dei giovani talenti attraverso l’innovazione e la visione creativa contemporanea, la School of Design torna a interrogarsi sul rapporto tra il design e i nuovi scenari tecnologici, con una serie appuntamenti che esplorano connessioni con la robotica e l'intelligenza artificiale fino agli universi virtuali, argomenti centrali nel programma didattico di quest’anno, intitolato Human-Machine Adaptation.

Gli eventi, moderati dalle due giornaliste del mondo design Valentina Croci e Laura Traldi, vedranno confrontarsi su questi temi diversi protagonisti di calibro internazionale, che metteranno in dialogo i vari aspetti dell’industria creativa e della cultura del progetto con i nuovi scenari della robotica nella realtà quotidiana, dell’esplorazione spaziale e degli universi virtuali.

Sarà ADI Design Museum, fondato nel 1956 con l'obiettivo di promuovere il design industriale a livello nazionale e internazionale e di promuovere l'innovazione in vari campi, dal design del prodotto al design della comunicazione, a fare da cornice ai due incontri SENTIENT HORIZONS 2024 in calendario.

Il primo incontro, PAX AESTHETICA (8 Maggio 2024, ore 18), vedrà la partecipazione di Anouk Wipprecht, Fashion Tech Designer, Maria Fossati e Manuel Catalano, rispetivamente designer e ricercatore presso l’Istituto Italiano di Tecnologia, e Marco Di Clemente, Head of Technology Unit presso ASI - Agenzia Spaziale Italiana, moderati da Valentina Croci, giornalista di design e architettura.

I relatori si confronteranno su come la diffusione dell'intelligenza artificiale, combinata con tecnologie robotiche all'avanguardia e materiali intelligenti, stia rivoluzionando profondamente lo scenario del design, e indagheranno come il design possa favorire la convivenza armoniosa tra esseri umani e macchine, aprendo così le porte a un futuro in cui intelligenza naturale e artificiale convivranno.



L’evento è aperto al pubblico previa registrazione su Eventbrite: https://www.eventbrite.it/e/sentient-horizons-pax-aesthetica-tickets-887500105707