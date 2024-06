Sentimenti precisi, laboratorio contro i blocchi della scrittura

In cosa consiste un laboratorio contro i blocchi della scrittura?



Scriviamo per dire ciò che abbiamo dentro ma ci bloccano troppe resistenze: una delle più frequenti è il timore di essere giudicati, non compresi, travisati.



Stefania Zolotti - giornalista, autrice e direttrice di SenzaFiltro - dopo aver tenuto per diversi anni laboratori contro i blocchi della scrittura, nel 2024 ha deciso di portare anche dentro le aziende una parola che fa ancora paura: sentimenti. E prova a tirarli fuori in modo preciso, trasmettendo la bellezza del fare pratica per esercitarsi sulle resistenze, forzare i nodi inutili, liberarsi.



"Sentimenti precisi" è aperto a tutte le persone che amano scrivere e che non necessariamente lavorano o stanno dentro o fuori le aziende.

Non è richiesto alcun requisito specifico di accesso e non è un corso di scrittura creativa.



Lo stato emotivo condiziona fortemente l’istinto alla scrittura e la sua realizzazione: nel laboratorio si lavora intensamente anche su questo.

"Sentimenti precisi" ha una peculiarità tutta sua: si lavora solo con fogli e penna, nessun altro strumento a disturbare il processo di pensiero e di resa perché scrivere è soprattutto un atto fisico, un contatto tra il dentro e il fuori di noi.

La giornata si sviluppa su numerosi esercizi individuali e di gruppo, con intermezzi di confronto e di ascolto. Al termine del laboratorio viene inviato ai partecipanti un eserciziario contro i blocchi della scrittura, in formato digitale, per non perdere l'allenamento coi sentimenti precisi.

Ne vale la pena, vi aspettiamo.



Note sul laboratorio:

- solo modalità in presenza

- portare fogli (o taccuino) e penna.



Per info e iscrizioni:



info@stefaniazolotti.it | 339.7097037