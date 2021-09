Serata cinematografica a sostegno di banco dell'energia

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

Uno dei più importanti nodi per la distribuzione di elettricità di Milano e capolavoro di architettura razionalista degli anni 30, la storica Ricevitrice sud A2A in viale Cermenate, il 22 settembre ospiterà una proiezione straordinaria del capolavoro di fantascienza “Metropolis” (Fritz Lang, 1927) e di alcuni filmati storici tratti dal cofanetto "i film di Aem" a sostegno di Banco dell’energia Onlus, ente senza scopo di lucro istituito dalla Life Company A2A e dalle sue Fondazioni AEM e ASM per raccogliere fondi a favore di persone e famiglie in situazione di vulnerabilità economica e sociale, con particolare attenzione alla lotta alla povertà energetica. L'evento è aperto al pubblico dietro prenotazione con donazione libera a partire da 15 euro. I fondi raccolti saranno destinati a supportare le iniziative di Banco dell'energia, orientati a dare una risposta a questa nuova e poco conosciuta forma di povertà che colpisce in Italia quasi una famiglia su dieci . La Ricevitrice sud è una cornice molto suggestiva e quanto mai adatta a ospitare una serata in cui l'energia sarà protagonista: Il furgoncino FIAT “Cinemobile”, originale del 1936 e passato alla storia per aver portato il cinema nei paesi e nelle campagne dell’Italia degli anni Trenta, proietterà il film muto "Metropolis" nella versione ridotta con colonna sonora del compositore Giorgio Moroder. Durante la serata sarà, inoltre, presentato il cofanetto “I Film di AEM” con video storici dedicati alla Ricevitrice Sud. L’evento è organizzato da fondazione AEM in collaborazione con Cineteca Milano in occasione della XX Settimana della Cultura d’Impresa, rassegna di eventi promossa da Confindustria. Laura Colombo, Segretario generale di Banco dell’energia Onlus, afferma: “Siamo entusiasti di prendere parte a questa iniziativa culturale, che si tiene in un luogo così suggestivo. Le donazioni dei partecipanti daranno un importante supporto alle attività del Banco, consentendoci di perseguire il nostro impegno con rinnovato slancio: sostenere persone e famiglie in situazione di vulnerabilità economica e sociale, con un’attenzione particolare al crescente fenomeno della povertà energetica. Un problema aggravato dalla pandemia Covid-19 per contrastare il quale è necessario l’impegno di tutti. In Italia sono 3,8 milioni le famiglie che non riescono a soddisfare i bisogni energetici primari necessari a garantire un tenore di vita dignitoso. E la cifra raggiunge i 50 milioni se estendiamo lo sguardo a tutti i paesi dell’Unione Europea”. I BIGLIETTI Per partecipare all’evento è necessario prenotare i biglietti fino a esaurimento dei 100 posti disponibili, scrivendo a fondazioneaem@a2a.eu ed effettuando una donazione minima di 15 euro a favore di Banco dell’energia Onlus. In caso di maltempo, l’evento sarà rinviato a mercoledì 29 settembre 2021. Per poter accedere all'evento sarà necessario esibire all'ingresso la certificazione verde Covid-19 (green pass).