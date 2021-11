Serata con Giacomo Poretti. Presentazione di "Turno di notte"

Mercoledì 17 novembre, alle 18:00, serata con Giacomo Poretti.



Sì, proprio lui, "il33,3 per cento del trio Aldo, Giovanni e Giacomo" come lui stesso si definisce.



Nella sala eventi di Associazione IBVA, in via Santa Croce 15, sarà presentato "Turno di notte", suo ultimo libro uscito per Mondadori.



Un libro che racconta della tragicomica vita di un infermiere, e che tra il serio e il faceto prova a far riflettere sulla cura, sulla paura e sulla speranza.



A seguire sarà poi presentato "Il calendario IBVA 2022". Un lavoro possibile grazie alle foto di Paolo Tognoni, all'elaborazione grafica di Alberto Mazzenzana e Sintesiassociati, e ai testi Valeria Cornelio. Un lavoro denso, composto di foto d'autore, che parla del mondo di IBVA attraverso le mani e le storie degli utenti.



Insomma una serata ricca di storie, significato, risate: da non perdere.



L'ingresso è gratuito fino a esaurimento posti, ma con prenotazione obbligatoria e green pass su www.ibva.it