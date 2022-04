Una serata speciale tra arte e buon vino

Sabato 29 aprile presso Cuvée si terrà una serata speciale dedicata all'arte e al buon bere.

Gli ospiti potranno ammirare le tele di Sketchinkbook, artista contemporaneo che rappresenta nelle sue opere - in acrilico su tela e disegno digitale - la vita umana e le sue molteplici emozioni. Durante la serata sarà possibile dialogare con l'artista bevendo un bicchiere di buon vino, gustando un aperitivo con drink e taglieri di prodotti accuratamente selezionati.

L'artista

"Ho sempre disegnato e ho sempre alimentato il mio interesse per l’arte" racconta di se stesso l'artista. "Non ho mai pensato a me stesso come Artista in senso stretto, l’arte per me ha sempre viaggiato su un binario parallelo, ma è nell’arte, soprattutto nel disegno e nella pittura, che ho sempre trovato interesse, passione e soddisfazione".

E ancora: "Fare arte per me significa dare un tacito sfogo alle emozioni, riequilibrarle e incanalarle verso una spontaneità che guida le mie rappresentazioni senza essere soggetta a tecniche accademiche, ma lasciando libero accesso alle contaminazioni della ricerca visiva".

Cuvée

Cuvée è una enoteca e wine bar con mescita di vini biologici, biodinamici e naturali di piccoli vignaioli artigianali italiani votati al rispetto ambientale e alla valorizzazione del territorio. La location moderna rispecchia la filosofia impatto zero grazie alla collaborazione con l'architetto/artista Riccardo Finotello che da nuova vita a materiali di recupero trasformandoli in arredi di design. Le pareti sono attrezzate per ospitare gratuitamente artisti emergenti in un continuo abbinamento arte e vino.

Ingresso libero.