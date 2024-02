Serata d'onore: Michele Placido

La rassegna teatrale Venite a trovarci giunge alla dodicesima edizione ed è organizzata da G.O.S.T. A.P.S. in collaborazione con la parrocchia S. Antonio di Padova di Cascina del Sole di Bollate (MI), con il patrocinio e il sostegno del Comune di Bollate – Assessorato alla Cultura e Pace e con il patrocinio e il sostegno di Fondazione Cariplo.



Giovedì 14 marzo 2024 alle ore 21:00 il palco dell’Auditorium Don Bosco ospiterà Michele Placido in Serata d’onore, un viaggio tra musica e poesia con versi di Neruda, Montale, D’Annunzio, Alighieri, Salvatore di Giacomo, Sergio Bruni con Gianluigi Esposito (Voce e Chitarra) e Antonio Saturno (Chitarra e Mandolino).



Un recital che vuole essere un racconto, un dialogo tra artista e spettatori. Michele Placido interpreterà poesie e monologhi di grandi personaggi come Dante, Neruda, Montale, D’annunzio e non mancheranno i versi dei più importanti poeti e scrittori napoletani come Salvatore Di Giacomo, Raffaele Viviani, Eduardo De Filippo. Ad accompagnare il maestro in questo viaggio poetico musicale saranno Gianluigi Esposito e il suo musicista Antonio Saturno che interpreteranno le più belle canzoni classiche napoletane di sempre dove lo spettatore sarà preso per mano e condotto tra le più belle pagine della poesia e del teatro.



I biglietti sono in vendita tramite il circuito vivaticket e si possono quindi acquistare presso le loro rivendite e online sul sito www.vivaticket.com oppure presso l’Auditorium Don Bosco la sera dello spettacolo a partire da un’ora prima dell’inizio.



Il costo dei biglietti è il seguente:

• intero 20 €

• ridotto (under 18, soci Cral Comune di Bollate, CRAL ASST Rhodense, C.E.B., G.O.S.T. e U.I.L.T.) 18€



La rassegna, sotto la direzione artistica di Omar Mohamed, Lara Panighetti e Alessandro Audino è stata organizzata in collaborazione con la parrocchia S. Antonio di Padova e si svolgerà presso l’”Auditorium Don Bosco”, in via C. Battisti 14 – Cascina del Sole, Bollate (MI).



Per informazioni inviare una mail a info@teatrogost.it oppure chiamare il numero 333 9125100.



Tutte le informazioni sul nostro sito www.teatrogost.it



A questo punto non ci resta che dirvi...venite a trovarci!