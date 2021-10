"Ma misi me per l'alto mare aperto...", la serata dedicata a Dante con Michele Mirabella

Sabato 23 ottobre alle ore 21.00 nell'Auditorium del Centro Polifunzionale di Via Calori 9 a Locate di Triulzi (Milano) si terrà una serata dedicata a Dante Alighieri dal titolo "Ma misi me per l'alto mare aperto..." di e con Michele Mirabella accompagnato dal Duo Saverio Mercadante con Rocco De Bernardis al clarinetto e Leo Binetti al pianoforte. Il "Professore" racconterà Dante coinvolgendo il pubblico in un emozionante viaggio che si estenderà fino a toccare i grandi della letteratura italiana nei secoli, e fermandosi a leggere immortali passi della Commedia, accompagnato da immagini e musica per creare un'atmosfera unica che possa far rivivere, anche solo per qualche ora, il Sommo Poeta Dante a 700 anni dalla sua scomparsa.



Locate di Triulzi è un comune del Sud-Ovest dell'hinterland milanese, a meno di 10 minuti da Milano con il collegamento suburbano s13 con direzione Milano Bovisa Politecnico - Pavia che ferma a Locate di Triulzi ogni 30 minuti. L'auditorium, con capienza di 200 posti, si trova nel nuovo edificio Polifunzionale adiacente alla stazione ferroviaria.

