Gabry Ponte al Fabrique in una serata imperdibile. Orari e biglietti

Sabato 11 febbraio al Fabrique arriva Gabry Ponte, dj multiplatino e produttore nominato ai Grammy Awards. L'artista si esibirà nel suo spettacolo "The Concert", il live a Milano prodotto e distribuito da Vivo Concerti.

Gabry Ponte

Dopo alcuni anni di lavoro in studio, Gabry Ponte – al secolo Gabriele Ponte – comincia la sua collaborazione con Maurizio Lobina e Jeffrey Jey dando vita, nel 1998, agli Eiffel 65. Nello stesso anno compone la hit Blue (da ba dee), brano di debutto della band, che raggiunge la vetta delle classifiche mondiali vendendo oltre 8 milioni di copie. Diversi sono stati negli anni i successi della band: dall’album Europop che ha venduto oltre 4 milioni di copie fino alla vittoria agli European Music Award del premio Best Italian Artist in the world.

Nel frattempo, Gabry inizia i suoi progetti da solista conquistando le classifiche europee. Nel 2014 entra nella Top 100 DJs chart alla posizione #61, ottenendo la più alta nuova entrata in classifica e la più alta posizione per un artista italiano. Tra il 2019 e il 2021 pubblica i due singoli Monster e Thunder che, prodotti insieme a LUM!X, raggiungono entrambi più di 200 milioni di stream su Spotify. Tante le collaborazioni internazionali che ha collezionato nel 2021 e 2022 con i più grandi artisti della scena dance: Can’t Get Over You con Aloe Blacc, Call Me con Timmy Trumpet e R3HAB, The Finger con Georgia Ku.

Tra le ultime uscite invece troviamo collaborazioni con artisti come David Guetta, Sigala, Ofenbach, JP Cooper, Conor Maynard, Mike Williams e Vini Vici.

Biglietti

I biglietti della serata sono in vendita online sul sito dedicato.